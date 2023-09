Canadá deja a EEUU sin el consuelo del bronce y eleva su frustración

Canadá mostró más deseo y ganas que Estados Unidos en la batalla por el bronce del Mundial. Para la selección del badalonés Jordi Fernández, que sigue elevando su cotización, es la primera medalla de toda su historia y una excelente recompensa por el trabajo en el campeonato, con victorias sobre Francia, España o la Eslovenia de Doncic. Al equipo de Steve Kerr solo le servía el oro. La derrota frente a su vecino del norte en la prórroga solo hace que elevar su frustración (118-127).

El torneo de Filipinas no estará, desde luego, entre los grandes recuerdos de la USA Basketball. Acudía con una única misión: reconquistar la corona de campeón. Pero se estrelló, contra pronóstico, y con todas las de la ley, en la semifinal frente a Alemania. Y ni siquiera pudo darse el consuelo del tercer puesto, lo que es la primera vez que pasa desde que recluta a jugadores NBA. En las cuatro ocasiones que había jugado por el bronce, fue suyo. Para más inri, ni Brandon Ingram, Paolo Banchero ni Jaren Jackson se vistieron de corto. Baja por enfermedad, informó la federación.

TCL Player of the Game Dillon Brooks set a new points record in a medal game to tow third-place Canada to their first-ever medal 👏



📊 39 PTS | 5 AST | 4 REB | 7 3PM | 42 EFF#FIBAWC x #WinForCanada 🇨🇦 | #InspireGreatness pic.twitter.com/Og5wWPyHEG