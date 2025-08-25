Nuevo Citroën C5 Aircross: electrificación sin miedo a la autonomía, espacio y comodidad

El nuevo Citroën C5 Aircross es un coche con clara aspiración familiar, espacioso y cómodo, sin renunciar a un diseño moderno. Su zaga ha sido rediseñada y su frontal luce una nueva firma lumínica. En el interior, conductor y acompañantes podrán disfrutar del concepto C-Zen Lounge de Citroën, donde los protagonistas son sin duda sus asientos Advance Comfort y amplia habitabilidad.

Pero, sin duda, lo que también es el nuevo Citroën C5 Aircross es la entrada a la electrificación sin miedo en el segmento C-SUV. Y es que, una de las últimas novedades del modelo son sus motores híbridos enchufables.

Citroën C5 Aircross PHEV

El nuevo Plug-In Hybrid 180 del C5 Aircross combina un motor gasolina con un motor eléctrico de 81,2 kW (110 CV) y una caja de cambios automática ë-EAT8, que entregan, conjuntamente, una potencia de 180 CV. Con una batería de 12,4 kWh, este modelo ofrece hasta 55 km de autonomía 100% eléctrica, por lo que goza de la etiqueta Cero de la DGT y todas sus ventajas.

Para aquellos que quieras más potencia, su opción es el nuevo Citroën C5 Aircross Plug-In Hybrid 225, el tope de gama. Combina un motor de gasolina con un propulsor eléctrico de 110 CV (81,2 kW), que entregan una potencia total de 224 CV y 360 Nm de par máximo. El bloque eléctrico se alimenta con la misma batería, pero puede recorrer hasta 58 kilómetros en modo 100% eléctrico.

La batería de los motores PHEV del Citroën C5 Aircross pueden recargarse en dos horas gracias a una potencia de carga de 7,4 kW. Durante la conducción se puede activar la función ‘ë-Save’, que permite reservar autonomía eléctrica para activarla cuando sea necesario, por ejemplo, en trayectos urbanos o en zonas de cero emisiones.

C5 Aircross HEV, aún más fácil

Para aquellos que aún no estén preparados para dar el salto a los híbridos enchufables, el Citroën C5 Aircross también está disponible con un motor híbrido. Este propulsor trabaja con una asistencia eléctrica sin necesidad de recargar y entrega 145 CV de potencia. Además, su consumo mixto homologado se queda en los 5,4 litros para cada 100 kilómetros, una gran ventaja para un C-SUV de 4,5 metros de largo que, en el caso de la versión HEV, tiene 580 litros de capacidad de maletero.

El precio de este motor empieza en los 29.690 euros sin ayudas en la versión de acceso, la You, aunque también está disponible en Plus y Max.