Más espacio, más confort y más tecnología para el nuevo Citroën C5 Aircross

La nueva generación del Citroën C5 Aircross ya es una realidad. El SUV familiar de la marca del doble chevrón da un salto adelante en diseño, tecnología, habitabilidad y electrificación. Con una evolución clara respecto a la versión anterior, este modelo es una opción racional y funcional dentro del mercado de los SUV medianos, apuntando directamente al confort, al espacio interior y a la eficiencia.

El nuevo C5 Aircross crece hasta los 4,65 metros de largo, lo que suponen 15 centímetros más que su antecesor. También gana en anchura (1,90 metros) y, sobre todo, en distancia entre ejes, que ahora alcanza los 2,78 metros (6 centímetros más), permitiendo mejorar notablemente el espacio disponible para los pasajeros traseros. Se han ganado 51 milímetros para las piernas y 68 milímetros de altura libre al techo en las plazas traseras.

Interior C-Zen Lounge

La habitabilidad interior se nota, sobre todo, en la segunda fila, que mantiene su banqueta deslizante y reclinable pero ahora incorpora un nuevo reposabrazos central más completo, con puertos USB-C, huecos portaobjetos e incluso calefacción en algunas versiones. El concepto que Citroën denomina C-Zen Lounge, apoyado en materiales agradables al tacto, tejidos reciclados y una ambientación luminosa con iluminación LED configurable en ocho colores, ha sido la filosofía con la que se ha desarrollado el interior del nuevo C5 Aircross.

CItroën C5 Aircross / Citroën

El maletero también mejora: ofrece 565 litros de capacidad sin desplazar la banqueta, ampliables hasta 1.668 litros con los asientos traseros abatidos. Además, mantiene esas cifras incluso en las versiones híbridas y eléctricas gracias a la plataforma STLA Medium de Stellantis, que ha sido optimizada para alojar distintos tipos de propulsión sin comprometer el espacio.

En el salpicadero, el diseño es más horizontal, despejado y moderno. Destaca una nueva pantalla panorámica HD de 12,3 pulgadas desde la que se accede al sistema de infoentretenimiento. Este es totalmente personalizable y compatible con Apple CarPlay y Android Auto, cuenta con doble conexión bluetooth, carga por inducción y control por voz, que en algunos acabados integra ChatGPT.

Motorizaciones y eficiencia

La oferta de motorizaciones parte del nuevo Citroën C5 Aircross Hybrid, un sistema híbrido convencional que combina un motor gasolina de 136 CV con un pequeño motor eléctrico de apoyo y caja automática e-DCS6. Le siguen versiones híbridas enchufables de 195 CV con hasta 85 km de autonomía eléctrica en ciclo urbano, y una opción 100% eléctrica, el Citroën ë-C5 Aircross, con dos configuraciones: una de 520 km y otra de 680 km de autonomía, esta última gracias a una batería de mayor capacidad.

CItroën C5 Aircross / Citroën

En términos de eficiencia, la aerodinámica ha sido un foco de atención. El nuevo C5 Aircross reduce su SCx de 0,84 a 0,75, lo que se traduce en hasta 30 km más de autonomía eléctrica en carretera y menor consumo en todas las versiones. Este trabajo aerodinámico se refleja también en la línea más fluida del diseño, con superficies limpias y menos elementos decorativos. Destaca el adiós a los cromados, que han sido reemplazados por acabados en color y texturas contrastadas más sostenibles.

Tecnológico y sostenible

La tecnología a bordo del nuevo Citroën C5 Aircross se completa con hasta 40 sistemas de asistencia a la conducción, faros Matrix LED, cámara 360º, frenado de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, detector de fatiga, Head-Up Display ampliado y conducción semiautónoma de nivel 2.

Diseñado con un enfoque más sostenible con materiales reciclados, prescindiendo del cuero y del cromo tradicional; el nuevo Citroën C5 Aircross se perfila como una propuesta más equilibradas para familias que buscan un SUV práctico, eficiente y cómodo para el día a día, pero también capaz en viajes largos y preparado para las nuevas exigencias de movilidad electrificada.

Citroën C5 Aircross / Citroën

Aún no se han confirmado precios oficiales, aunque Citroën asegura que el C5 Aircross se mantendrá como una de las opciones más competitivas del segmento y llegará a finales de 2025.