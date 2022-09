¿Qué activos sirven de cobertura natural en escenarios inflacionarios altos?

Un incremento de 95 millones de usuarios en los últimos 12 meses.

En épocas donde los datos de inflación alcanzan máximos en cada impresión de los datos mensuales de precios tanto al consumidor como al productor, los inversores deberían tender a buscar activos que sirvan de cobertura natural a estos picos de inflación.Es decir, aquellos activos con una gran capacidad de generar ingresos y que se ajusten rápidamente a las variaciones de los precios del consumo, como bien pueden ser activos de real estate, infraestructuras, commodities e incluso dividendos, como ya se ha dicho otras veces.Pero también es aconsejable hacer lo que actualmente muchos gestores están llevando a cabo y es ver la inversión en la fibra de internet como un servicio que puede ayudar a combatir los efectos de la inflación.Tras los notables niveles de crecimiento que vimos durante 2020 podríamos pensar que el 2021 mostraría una desaceleración a medida que las restricciones por el coronavirus se fueron levantando. Sin embargo, el número de usuarios de internet y de redes sociales creciendo a un ritmo más rápido que antes de la pandemia, tal como nos muestran los indicadores del informe Digital 2022, realizado por We Are Social y Hootsuite.

En la edición 2022 de dicho informe señala que el número de usuarios de internet en el mundo alcanzó los 4.950 millones de personas, lo que representa el 62,5% de la población mundial. Por su parte, los usuarios de internet en dispositivos móviles alcanzaron en enero de 2022 el 67,1% de la población, es decir, 5.310 millones de personas, lo que representa un incremento del 1,8% interanual, representando un incremento de 95 millones de usuarios en los últimos 12 meses.Las dos regiones con mayor penetración de internet en la actualidad son el Norte de Europa y Europa Occidental, seguidas de Norteamérica. Mientras las regiones con menor penetración son África Central y Oriental.

En cuanto a España, que se encontraba en la posición 17, en 2022 sube hasta la posición 14 en cuanto a penetración de internet del 94%.

La evolución en cuanto al número de usuarios de internet en los últimos 10 años se ha casi duplicado hasta el 2022, alcanzando un total de 4.950 millones en enero de 2022, que además también han aumentado el promedio de horas que utilizan para navegar en la red, pasando de unas 6 horas y 09 minutos a casi rozar las 7 horas.

El rápido aumento en la demanda de los hogares y negocios por la velocidad de navegación de internet y una conexión estable ha aumentado de manera significativa en los últimos años, pero el confinamiento repentino causado por la pandemia provocó cambios de hábitos en relación con el consumo, el trabajo, estudios e incluso las relaciones interpersonales.Es por ello, que la fibra se ha convertido en un tipo de activo atractivo debido a su combinación entre características de infraestructura y crecimiento (growth).

¿Cómo invertir en fibra?

Para lograr exposición a este sector se puede hacer vía fondos de infraestructura. En España hay 25 fondos disponibles para el inversor, que alcanzan una rentabilidad a 1 año del 10,92% y del 20,08% a 3 años.Entre estos fondos está un fondo que llama nuestra atención y es el Legg Mason Clear Bridge Infrastructure Value Fund. Un fondo que aporta descorrelación a las carteras de los inversores, así como esa cobertura a la inflación. Invierte en activos esenciales en la vida de la sociedad, como compañías de suministro de agua, electricidad, gas y como no podría faltar telecomunicaciones. Según comentaba recientemente Javier Villegas, director general en Iberia de Franklin Templeton, “es una de las temáticas más importantes para los próximos años por varias razones: la primera porque los gobiernos están invirtiendo mucho en infraestructuras porque son fundamentales para el crecimiento económico, protegen frente a la inflación ya que son compañías que tienen contratos ligados a la inflación y las subidas de precios no afectan sus cuentas de resultados, porque sirven de diversificadores al tener un 70% de correlación con la bolsa mundial y un 55% con sectores tecnológicos como el Nasdaq, y no menos importante, forman parte de la agenda verde de los países desarrollados”.El fondo alcanza un volumen de activos que supera los 1.100 millones de euros, y una rentabilidad en el año en torno al 11,50%, posicionándose entre los mejores de su categoría, pero también en el largo plazo. Su cartera está integrado por algo más de 33 posiciones de renta variable en la que el sector de servicios públicos pesa en torno al 50%, seguido por el sector industrial con un 24%.

Noticias relacionadas