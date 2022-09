Tres compañías para tener exposición a Amazon sin tener que comprar la tecnológica

Hay varias formas de tener exposición al gigante del comercio electrónico

Amazon es una de esas acciones que los inversores quieren tener en cartera y por buenas razones. No sólo ha tenido excelentes resultados desde su salida a bolsa sino que es una compañía para la que se prevé un gran crecimiento a medida que las compras online se expandan. Hay mucho bueno en el largo plazo para la compañía pero su tamaño y popularidad suponen una prima sobre el valor, que cotiza a un PER alrededor de 116x su beneficio. Pero poner el dinero en acciones de Amazon no es la única forma de tener exposición al valor y al potencial que tiene el sector. Desde Motley Fool señalan tres acciones alternativas a Amazon como Digital Realty Trust, Zillow Group y Prologis.

Invertir en Amazon es hacerlo en varios modelos de negocio bajo un mismo ticker. Pero no todos los inversores de Amazon están ahí por el modelo combinado de venta al por menor, logística, streaming y almacenamiento de datos. Algunos simplemente buscan en el valor una forma de exponerse al creciente mundo de los data centers.

Si es su caso, una forma de obtener exposición al sector es a través de REITs de centros de datos como Digital Realty Trust que alquila una parte de su espacio a Amazon Web Services (AWS), la rama de datos de Amazon (y presta servicios a AWS proporcionando mayor capacidad y conectividad a sus clientes).

Amazon también posee y desarrolla sus propios centros de datos, compitiendo en cierto modo con Digital Realty Trust, pero esta última sigue teniendo ventaja porque sólo se dedica a los centros de datos, lo que le permite contar con una base de inquilinos más amplia y diversificada en toda una serie de sectores, incluidas otras empresas de comercio electrónico.

En pro del valor está que paga dividendos trimestrales, estimados en 4,88 dólares por acción.

Si echamos un vistazo a su historia, los primeros pasos de Amazon fueron vendiendo libros. Hoy el gigante tecnológico gana dinero con AWS, ventas a terceros, publicidad, suscripciones, tiendas físicas... e incluso libros. Y Zillow podría estar al borde de su propia transformación, pasando de una fuente de ingresos muy concentrada a vías de negocio más diversificadas.

Gran parte de los ingresos de Zillow proceden de la comisión por recomendación de agentes compradores. La gente entra en el sitio web para ver las casas y hace clic en un enlace de un agente de la zona y recurre a él. Esta es una fuente de ingresos muy rentable y probablemente seguirá siendo la columna vertebral del negocio de Zillow durante algún tiempo. Pero la empresa quiere diversificar las fuentes de ingresos.

Parte de la razón por la que Amazon ha podido crecer tanto como lo ha hecho es la integración entre sus servicios. Puedes ir al sitio web de Amazon para comprar cualquier cosa que necesites, leer libros, ver programas, alquilar películas e incluso publicar tus propios libros. Si Zillow puede convertirse en lo mismo para los compradores de bienes raíces, tiene mucho espacio para correr.

Por último, Amazon como mayor empresa de comercio electrónico del mundo necesita mucho espacio industrial para almacenar y enviar sus productos de forma rápida y eficaz. Una gran parte del negocio de Amazon es la gestión, logística y distribución de los productos que vende.

Ahí es donde entra en juego Prologis. Es el mayor operador industrial del mundo, y Amazon es su mayor inquilino. En el segundo trimestre, aproximadamente el 4,8% de los alquileres efectivos netos de Prologis procedían de Amazon, gracias a los 33,6 millones de pies cuadrados de espacio que alquila a la empresa.

A finales de julio, Amazon representó el 21% de los nuevos contratos de alquiler de Prologis en el segundo trimestre. Además, su tasa de retención de espacios actualmente alquilados por Amazon fue del 95%, 20 puntos más que la media de la cartera.

Lo realmente bueno de Prologis es que no es sólo una forma alternativa de invertir en Amazon. El REIT ofrece exposición a la industria del comercio electrónico de rápido crecimiento en su conjunto, ya que aproximadamente el 2,5% del producto interior bruto (PIB) mundial -o alrededor de 2,2 billones de dólares- se mueve a través de sus instalaciones industriales.

