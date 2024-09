¿Provocó la desaparición de murciélagos la muerte de 1.300 niños en EEUU?

La relación entre la biodiversidad y la salud humana está cada vez más comprobada. Lo que le ocurre a la naturaleza le ocurre a las personas. De ahí que los científicos aboguen por el concepto de ‘One Health’ (una sola salud) para la naturaleza y los seres humanos.

Un ejemplo de esta interconexión se produjo en 2006 en EEUU, cuando un hongo mortal comenzó a matar colonias enteras de murciélagos a lo largo del país. Lo más grave del caso es que ese hecho estaría relacionado con la muerte de 1.300 niños, según el estudio que acaba de publicar en la revista Science un economista ambiental.

Según este experto, la muerte masiva de murciélagos (que se alimentan de insectos y son controladores naturales de plagas) obligó a los agricultores a aumentar drásticamente el uso de pesticidas en sus cultivos, lo que a su vez habría provocado un aumento del 8% en la mortalidad infantil media.

Aplicación de pesticidas en un cultivo / Pixabay

La crisis de las colonias de murciélagos comenzó en 2006, cuando un hongo llamado Pseudogymnoascus destructans llegó a EEUU desde Europa. El P. destructans arraiga en los murciélagos que hibernan y hace que les salga una pelusa blanca en la nariz. Se trata de un hongo que puede extinguir una colonia de murciélagos en tan sólo cinco años.

Los murciélagos comen el equivalente al 40% o más de su peso corporal en insectos cada noche (hasta 3.000 al día), incluyendo muchas especies que son plagas de los cultivos. De ahí su valor para la agricultura y el medio ambiente.

Su desaparición desencadenó un aumento de estos insectos y plagas. Por este motivo, los agricultores compensaron la pérdida de murciélagos aumentando significativamente el uso de insecticidas, hasta llegar a un 31,1% más que antes.

Un 7,9% más de muertes sin murciélagos y con pesticidas

A continuación, Eyal Frank, de la Universidad de Chicago, analizó la mortalidad infantil, parámetro que se utiliza habitualmente para medir el impacto de las toxinas ambientales. De este modo, descubrió que los condados infectados tenían una tasa de mortalidad infantil un 7,9% más alta, en promedio, que aquellos territorios que tenían murciélagos sanos y con un uso de pesticidas dentro de los niveles habituales. Ese aumento del 7,9% en la mortalidad infantil equivale a 1.334 muertes más de las normales.

Los murciélagos son una especie necesaria para la agricultura / Pinterest

Frank, antes de confirmar esta hipótesis, comprobó otros factores que también podrían explicar ese aumento de muertes: el desempleo, la epidemia de opioides, el clima, las diferencias entre las madres o la introducción de cultivos modificados genéticamente, pero ninguno de ellos explicaba satisfactoriamente el aumento ese aumento de muertes infantiles.

El autor pasó un año comprobando sus datos y los resultados se mantuvieron con solidez. Frank cree que su investigación es “una prueba convincente de que los agricultores respondieron [con pesticidas] a la disminución de los murciélagos insectívoros, y que esa respuesta tuvo un impacto negativo en la salud de los bebés humanos”.

Algunas voces, sin embargo, han mostrado su escepticismo. El economista ambiental Charles Taylor de la Escuela Kennedy de Harvard, que no participó en el estudio, afirmó que "poner cifras reales de una manera creíble es difícil". “Muchos artículos que intentan vincular los pesticidas con los resultados son de naturaleza correlacional”, dijo Taylor. “Las personas que están expuestas a más pesticidas, por ejemplo, pueden tener otros factores de riesgo; por ejemplo, los trabajadores agrícolas están expuestos a toda una serie de otros riesgos socioeconómicos que podrían explicar por qué puede haber diferentes resultados de salud”, añadió.

La agricultura, foco de tóxicos por los pesticidas / Agencias

Sin embargo, el autor del estudio recuerda que la propagación del síndrome de la nariz blanca fue monitoreada de cerca y se compararon los condados que habían perdido sus murciélagos con aquellos a los que la enfermedad aún no había llegado. “La enfermedad de los murciélagos no se esperaba, y no debería haber atacado preferentemente a ciertos grupos sobre otros”, dijo Taylor.

“Una evidencia más”

Una serie de estudios recientes han demostrado cómo el colapso de las poblaciones de vida silvestre puede tener efectos colaterales inesperados para las personas. En junio, Frank y otro investigador calcularon que la fuerte reducción de la población de buitres de la India puede haber provocado 500.000 muertes humanas, porque sin las aves carroñeras que comen carne podrida, la rabia y otras infecciones proliferaron entre la población.

Por su parte, el profesor de historia de Columbia David Rosner, que ha dedicado su carrera a investigar las toxinas ambientales, dijo que este estudio se suma a un conjunto de evidencias que se remontan a la década de 1960 y que demuestran que los pesticidas afectan negativamente a la salud humana. "Estamos arrojando estos materiales sintéticos a nuestro medio ambiente sin saber nada sobre sus impactos", dijo. "No es sorprendente, simplemente es un poco chocante que lo descubramos todos los años".

Estudio de referencia: https://www.science.org/doi/10.1126/science.adg0344

..............

Contacto de la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es