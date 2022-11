Etiquetas medioambientales, la clave para diferenciar un producto realmente ecológico del 'greenwashing'

4 Se lee en minutos S. C.



Con unos consumidores cada vez más concienciados con la emergencia climática, los estantes de los supermercados se tiñen de verde y los productos se llenan de lemas como 'Todo natural' o 'Ecofriendly'. Pero, ¿cuántos de esos productos y de esos eslóganes son realmente ecológicos y cuántos son solo mero greenwashing? En este artículo te enseñamos a distinguirlo.

El llamado greenwashing es, tal y como indica el nombre, un 'lavado verde'. Es una técnica de marketing que utilizan las empresas para que sus productos parezcan más ecológicos de lo que en realidad son. El objetivo: vender más. Según una encuesta de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) el 23% de los consumidores toman todas las medidas posibles para tener un comportamiento medioambiental adecuado y el 77% restante considera bastante o muy importante tener un comportamiento medioambiental adecuado.

Es decir, la ecología está de moda. Y que un producto sea o aparente ser más verde puede ser lo que incline la balanza para que un consumidor se decida por él. Sin embargo, no es tan fácil diferenciar los que de verdad son ecológicos de los que no. Estos son algunos consejos para reconocer a primera vista el greenwashing.

Sospecha del color verde : las empresas saben que este color se relaciona con lo ecológico, sano y orgánico. Y muchas utilizan esto para teñir sus productos de este color aunque no tengan ninguno de estos valores. Si ver un producto de este color, busca más en profundidad, lee los ingredientes y busca etiquetas medioambientales

Huye de los eslóganes vagos : "Cuidamos del medioambiente" o "Producto natural", entre otras. Si una empresa está realmente comprometida con el medioambiente tratará dar la información más detallada posible sobre sus procesos, sus ingredientes, los materiales del envase...

Utiliza el sentido común: Si un producto está en un envase de plástico o entre sus ingredientes encuentras aditivos, químicos y demás, es muy probable que sea un producto procesado de forma no ecológica.

Infórmate sobre las etiquetas medioambientales: en ellas está la verdadera clave para distinguir un producto ecológico de uno que solo aprenta serlo. Los productos ecológicos siempre cuentan con etiquetas certificadas y legales que indica que lo son.

Las etiquetas medioambientales

Como decimos, las etiquetas medioambientales son la clave para distinguir los productos verdaderamente ecológicos. De hecho, son muchos los productos que cuentan con ellos, pero son pocos los consumidores que realmente entienden qué significan estas etiquetas, qué suponen respecto al producto o cuáles son los requisitos que se necesitan para conseguirlas.

El triángulo de flechas de Möbius

El triángulo de flechas de Möbius

Es una de las etiquetas más reconocidas a nivel nacional pero realmente no indica nada demasiado ecológico, simplemente certifica que el envase está hecho con materiales que se pueden reciclar, pero no garantiza que el envase esté hecho de materiales reciclados o que se vaya a reciclar después.

Esto también sucede con otras etiquetas como “Protege los océanos” o “Biodegradable”, que no cuentan con una regulación o definición que establezca las condiciones para cumplir estas cualidades y no se pueden verificar en el producto que las lleva.

Sello de agricultura ecológica de la Unión Europea

Sello de agricultura ecológica de la UE.

Una de las etiquetas que de verdad garantiza que un producto alimentario o un alimento es ecológico es el sello de agricultura ecológica de la Unión Europea. Lo conceden los comités de agricultura ecológica territoriales e indica que un determinado alimento ha sido producido de acuerdo a técnicas agrarias concretas sostenibles medioambientalmente, por ejemplo, evitando el uso de productos químicos o antibióticos.

Sellos oficiales cruelty-free

Sellos oficiales cruelty-free

Se utilizan sobre todo en la industria cosmética, desde productos de higiene como champú o gel de baño a productos cosméticos como cremas y maquillaje. Estos son los sellos oficiales concedidos por diferentes organismos que garantizan el compromiso de las empresas, marcas y sus proveedores a no conducir, encargar, pagar por, o permitir pruebas en animales en ninguna fase de su desarrollo tanto para ingredientes como para productos terminados en ningún lugar del mundo y que no lo harán en el futuro. Es decir, en resumidas cuentas, que los productos no han sido ni serán testados en animales, por lo que están libres de sufrimiento animal.

Papel y madera sostenible

Sello FSC de papel y madera sostenible

La madera o papel que muestra el sello de FSC proviene de bosques que han sido auditados externamente para confirmar que se gestionan respetando estándares ambientales y sociales. También es igualmente fiable la etiqueta PEFC que certifica la sostenibilidad en los productos de origen forestal. Se puede encontrar en libros, muebles...

Comercio justo

Sello de comercio justo

Garantiza estándares ambientales, sociales y económicos apropiados en la producción de algodón, café, té o cacao, entre otros y el pago de un precio justo a los pequeños productores cuyos derechos laborales son respetados. Otros sellos de comercio justo a tener en cuenta, son el World FairTrade Organization , el Símbolo de Pequeños Productores (SPP) y el sello CLAC de pequeños productores de comercio justo de América Latina y el Caribe. en general, garantiza que los trabajadores de las plantaciones de estos productos trabajan en condiciones dignas y con un salario que garantiza su bienestar.

