¿Cuáles son los 9 límites 'intocables' del planeta, de los que ya hemos superado 4?

Cuando el ser humano dejó de ser cazador y recolector para pasar a convertirse en agricultor y ganadero, todo cambió. Fue entonces cuando empezó a modificar, lentamente primero y aceleradamente después, el funcionamiento del planeta. La domesticación de animales y plantas fue tal vez el primer impacto debido al hombre, que provocaría muchas otras reacciones en cadena. Era impensable entonces, pero ahí empezaron a alterarse los 9 límites 'intocables' del planeta.

La agricultura fue el origen del sistema de producción actual, un sistema que, al haberse ido intensificando de forma exponencial, se ha terminado convirtiendo en una grave amenaza para el planeta y para el propio ser humano.

Un grupo internacional de científicos liderados por el sueco Johan Rockström, del Centro de Resiliencia de Estocolmo, definió en el año 2009, a través de un famoso estudio, los nueve límites (más bien, parámetros interdependientes) de los que depende la estabilidad del planeta.

La Tierra es un conjunto de piezas encadenadas, es decir, un sistema, y cualquier cosa que suceda a una de estas piezas termina repercutiendo en todas las demás, tarde o temprano. Por ello, Rockström identificó primero cuáles son los grandes conjuntos de piezas de los que depende el planeta y después analizó el estado de conservación y equilibrio en que se hallan.

El Centro de Resiliencia de Estocolmo advierte de que, mientras no se crucen estas fronteras, la humanidad seguirá prosperando a lo largo de generaciones. Sin embargo, en el caso de superar solo una de ellas, se pueden generar cambios ambientales de tipo irreversible y global en el planeta, y empujar a nuestra socidad hacia el colapso.

BBC

Y, sin embargo, la humanidad ya ha cruzado no uno, sino cuatro de estos límites. Solo tres continúan dentro de la zona segura y otros dos no se sabe aún muy bien en qué estado están. El panorama, por tanto, es de verdadera emergencia.

Los nueve límites planetarios son:

1.- El clima.

Es, como todo el mundo sabe, uno de los cuatro límites que ya se han sobrepasado a través del cambio climático provocado por el hombre por la emisión masiva de gases contaminantes a la atmósfera desde la Revolución Industrial.

Desde ese periodo de la historia reciente, la temperatura media en el planeta ha aumentado 1,1º C, lo que ha desencadenado una mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos (olas de calor, inundaciones, sequías, etc.).

Suelo desértico / AJAY VERMA

Aunque el Acuerdo de París fijó medidas concretas para evitar superar los 1,5º C en 2100, la NASA ya considera muy probable que ese tope máximo se alcance incluso en 2030 y no descarta que se puedan rabasar los 4º C para final de siglo. Eso tendría consecuencias fatales: millones de personas en todo el planeta se verían obligados a trasladarse a otros países y muchas de ellas morirían por falta de alimento y agua, así como otras consecuencias derivadas de ese calentamiento.

2.- La biodiversidad.

El hombre está causando la desaparición de especies a un ritmo tal que los científicos ya han identificado el momento actual como la sexta extinción global, después de las cinco anteriores ocurridas en los 4.500 millones de años que tiene el planeta. De los ocho millones de especies animales y vegetales que se calcula que habitan la Tierra, un millón está en peligro de extinción.

No se trata solo de una amenaza para un rico y variado patrimonio biológico o estético. Al desaparecer todos estos elementos de la biodiversidad, el conjunto del sistema natural dentro del cual funciona el hombre, se verá alterado.

Abeja polinizando / Pixabay

La situación de este límite o frontera es tan preocupante que su progresión supera con mucho a la del cambio climático. De hecho, si el calentamiento global está en “zona de riesgo creciente”, la desaparición de biodiversidad está ya en “zona de riesgo alto”.

Rockström afirma que, para detener este problema y revertirlo en un futuro, sería necesario empezar a perder cero especies a partir de este mismo año 2022, pero la realidad es que siguen desapareciendo plantas y animales en grandes cantidades.

3.- Uso del suelo.

El planeta, para garantizar la prosperidad de todos cuanto viven en él, necesita el arbolado de que dispone. Solo así puede garantizar las funciones naturales requeridas para mantener la supervivencia del sistema del que depende el hombre.

Pero también este límite ha sido ya superado. La transformación del suelo mediante la destrucción de bosques, humedales, tundra y otros tipos de vegetación autóctona para convertirlos en tierras para cultivos y ganadería avanza a un ritmo galopante.

La expansión de estas dos actividades (agricultura y ganadería), que comenzó en el Neolítico, hace unos 8.000 años, presenta sin embargo una paradoja, al ser necesaria para atender la alimentación de la creciente población humana. Sin embargo, las técnicas industriales, a gran escala, están agravando el problema y lo empeoran en relación a una agricultura con usos sostenibles.

Cultivos industriales / Cebds

El planeta tiene ahora más de 7.000 millones de habitantes, pero alcanzará los 10.000 millones en 2050, lo que solo puede conllevar la transformación de mayores superficies de suelo. Esto, además, provoca también más desaparición de especies y contribuye también al aumento del calentamiento global.

4.- Flujos bioquímicos.

Los sistemas naturales de la Tierra tienen unos flujos bioquímicos propios que mantienen estables los ecosistemas. Sin embargo, este es el cuarto de los límites que ya ha desbordado la humanidad con su actuación.

Debido al uso masivo desde hace décadas del nitrógeno y el fósforo, básicamente debido a la agricultura y ganadería intensivas, este apartado ha llegado ya a la zona de riesgo.

El impacto que ejercen estos elementos químicos afecta a los acuíferos del subsuelo, en los que se infiltra directamente desde el suelo. Pero también, a causa de la lluvia, van a parar al mar, ‘fertilizando’ de forma masiva los ecosistemas acuáticos y alterando por completo su funcionamiento.

5.- Ozono de la estratosfera

Otro de los nueve límites ‘sagrados’ de la Tierra es la capa de ozono de la atmósfera. Sin ella, la radiación ultravioleta procedente del Sol se libraría de una barrera que le impide llegar a la superficie de la Tierra y abrasaría cuanto encontrara a su paso.

Y, sin embargo, este límite logró ser puesto a salvo tras verse gravemente amenazado a finales del siglo XX por la acción del hombre. La prohibición de los gases clorofluorocarbonados (CFC), que provocaron un enorme agujero en esta capa de ozono, consiguió ir curando lentamente esta cicatriz atmosférica, restableciendo el escudo protector contra la radiación solar.

Las consecuencias de no haber actuado se habrían traducido en un gran número de muertes, tanto por cánceres de piel como por otros daños ambientales irreversibles.

6.- Agua dulce.

El agua dulce del planeta se halla aún, por suerte, dentro de una zona segura. Sin embargo, la progresión no es buena, pues se va moviendo rápidamente hacia la zona de riesgo donde ya están el clima, la biodiversidad, el suelo y los flujos químicos.

La visión del planeta azul, con el agua como protagonista, es engañosa, puesto que solo un 2,5% es agua dulce, la que necesita el hombre para vivir todos los días. Pero ese pequeño porcentaje va reduciéndose progresivamente, debido a la presión de la agricultura para producir cada vez más comida para la cada vez mayor población terrestre.

Río Porcia, en Asturias / Miteco

Lejos de ser una solución, la desalación de agua de mar ocasiona a su vez otros problemas, como emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y alteración de los ecosistemas costeros con sus vertidos de salmuera.

7.- Acidez de los océanos.

Los océanos tienen un PH que se mueve dentro de unos márgenes para que la vida sea posible en ellos. Y, sin embargo, en los últimos 200 años el agua del océano ha aumentado su acidez en un 30%. Supone un aumento brutal, pues baste decir que es una transformación hasta cien veces más rápida que la registrada en los últimos 55 millones de años.

Esto provoca la muerte de ecosistemas y hábitats imprescindibles para la vida submarina, como son las praderas de posidonia en el Mediterráneo o los grandes arrecifes de coral, sin los cuales desaparecerían muchas especies.

De hecho, de las cinco extinciones masivas que ha registrado la Tierra hasta ahora, varias de ellas se centraron en los océanos y se debieron precisamente a la acidificación de los océanos.

Este límite no se ha cruzado todavía dentro de los parámetros del Centro de Resiliencia de Estocolmo, pero está preocupantemente cerca de hacerlo.

8.- Contaminación de la atmósfera.

Hay otros dos parámetros que, sencillamente, no se sabe aún si han sobrepasado o no los límites de equilibrio, puesto que son tan nuevos que los científicos no tienen referencias para efectuar comparación alguna.

El primero de ellos es la carga de aerosoles presentes en la atmósfera, es decir, el nivel de partículas originadas en la superficie (por contaminación generada por el hombre, pero también por incendios forestales) que acaban ascendiendo hacia las capas altas.

Emisiones contaminantes / RYAN TONG

Estas partículas, agrupadas bajo la denominación genérica de aerosoles, afectan tanto al clima (provocan cambios en los monzones tropiacales, por ejemplo) como a los organismos vivos. Sin ir más lejos, es la causa de las muertes prematuras por contaminación en las ciudades.

9.- Nuevas entidades.

El último de los límites consiste en la incorporación al medio natural de nuevos elementos hasta ahora inexistentes. El caso más conocido es el de los plásticos.

Son elementos que, pese a partir de ingredientes naturales, han sido tan modificados por el hombre que en realidad son ya totalmente extraños en el medio ambiente. La prueba de ello es su larguísima vida, que alcanza varios siglos en el caso de los plásticos.

Los elementos radiactivos es otro de los ejemplos paradigmáticos, si bien hay miles de elementos que se agrupan bajo esta categoría. También lo son los CFC que causaron el agujero de la capa de ozono.

En resumen, la humanidad está causando la mayor desfiguración de su propio planeta jamás imaginada. El secretario general de la ONU, António Guterres, fue tajante en la última cumbre del clima COP26: “Nuestra adicción a los combustibles fósiles está llevando a la humanidad al borde del absimo. Basta de quemar, perforar, excavar a mayor profundidad. Estamos cavando nuestra propia tumba”.

