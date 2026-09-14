FIESTAS PATRONALES
El torero Álvaro Burdiel triunfa en Pozuelo de Alarcón: puerta grande en casa
La localidad pone el broche final a su feria taurina con una favorecida faena para su matador local, que consiguió imponerse ante sus compañeros de terna con una oreja en cada uno de los toros que lidió
Joaquín de la Aleja
El matador Álvaro Burdiel, natural de Pozuelo de Alarcón, fue el triunfador de la corrida de toros celebrada el pasado viernes 11 de septiembre, durante la última jornada de fiestas taurinas del municipio en honor Nuestra Señora de la Consolación. Una faena que le concedió una oreja en cada uno de los toros que lidió, superando a sus compañeros de terna y saliendo a hombros por la puerta grande de la Plaza de las Américas.
Con traje ceniza y azabache, el torero pozoleño protagonizó una tarde de toros donde salió triunfal ante sus paisanos. Una jornada de buen ambiente y que, además, contó con la respuesta de la afición, que encontró motivos para celebrar la faena del matador local.
Con una plaza casi llena se lidiaron tres toros de El Sierro y otros tantos de Valdefresno. Román, cabeza del cartel, con un bonito traje azul eléctrico y oro, vio silenciada su faena al primero de la tarde y cortó una oreja al cuarto. Por su parte, Alejandro Mora, de sangre y oro, falló con el acero en el segundo, pero se entonó en el quinto, al que cortó una oreja.
Cuarto y último encierro de las fiestas patronales
La tradición continuó durante el día de sábado, con la celebración del último encierro de las fiestas patronales, que ha concluido sin heridos y con una gran presencia de público. La cita ha comenzado con la bajada de tres novillos destinados a la capea y ‘Santito’, el toro de las peñas, como protagonista de este último festejo.
Desde primera hora, numerosos vecinos y visitantes han ocupado los distintos puntos del recorrido para seguir de cerca la carrera. La elevada participación se ha mantenido una vez finalizado el encierro, con una plaza llena para presenciar la posterior capea.
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