Arranca una nueva temporada del programa ‘Martes del Emprendimiento’ en Pozuelo de Alarcón

El programa ‘Martes del Emprendimiento’, espacio mensual dedicado a conectar emprendedores, estudiantes y startups tanto locales como residentes fuera de Pozuelo de Alarcón, arranca el próximo martes 15 de septiembre con una nueva temporada.

La primera cita contará con un encuentro en el que participarán dos proyectos dedicados a la economía circular, el bienestar animal y la alimentación sostenible. Se trata de Reborn y Fresimple, dos empresas que compartirán su experiencia emprendedora.

Reborn es un proyecto que desarrolla productos funerarios regenerativos para mascotas, mientras que la entidad Fresimple está dedicada a alimentación saludable y economía circular, transformando leche fresca local en alimentos de alto valor nutricional y aprovecha el suero para crear bebidas funcionales. Un encuentro donde dos compañías pertenecientes a un mismo sector, pero que desempeñan actividades muy distintas, podrán ilustrar al público asistente con sus experiencias y respectivas trayectorias en el entorno empresarial.

La sesión, que incluirá un espacio para el networking, tendrá lugar en el Vivero de Empresas INNPAR, a las 19:00 horas. La entrada es gratuita, pero se precisa de inscripción previa a través del portal web ieavanzando.com.

‘Martes del Emprendimiento’ ha celebrado este año su segundo aniversario y se ha consolidado como cita mensual imprescindible para emprendedores, startups, talento universitario y empresas locales. Esta iniciativa se enmarca en el convenio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón junto a las Universidades Complutense y Politécnica de Madrid, Universidad Francisco de Vitoria, ESIC University y Universidad Internacional de la Rioja para fomentar el emprendimiento en el Vivero de Empresas INNPAR y con el que colabora el IEA.

Unas fiestas más seguras gracias al emprendimiento de la startup madrileña NarxCup

Pozuelo de Alarcón acaba de finalizar sus Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de la Consolación con numerosos eventos y actividades, una programación que se ha desarrollado los nueves días que abarcan las festividades desde el 5 al 13 de septiembre.

La tercera teniente de alcalde y concejala de Fiestas, Almudena Ruiz, afirmó que "ya somos la ciudad más segura de toda la región y lo queremos seguir siendo también en nuestras fiestas”, todo gracias al trabajo de la startup madrileña NarxCup, creadora de los pequeños cubos, de aspecto similar a un cubito de hielo, capaces de detectar la presencia de sustancias utilizadas habitualmente en este tipo de delitos, como GHB o éxtasis líquido, burundanga, MDMA y determinados derivados de barbitúricos.

Este dispositivo ha contribuido durante las Fiestas Patronales del municipio a evitar los casos de sumisión química, vinculados a robos, agresiones sexuales y lesiones. Los jóvenes que inventaron los “dados” o “cubitos de hielo” antidroga son los integrantes de la startup española NarxCup, vinculada a la Fundación Parque Científico de Madrid, y su intención es que su producto se extienda por festivales, eventos de ocio y fiestas patronales de toda España.