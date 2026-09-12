PROGRAMACIÓN DE FIESTAS
Fiestas Patronales de Pozuelo 2026: todos los eventos y horarios del sábado 12 de septiembre
Consulta toda la programación de eventos organizados para este día con motivo de las Fiestas Patronales de la localidad
Joaquín de la Aleja
Las Fiestas de Pozuelo de Alarcón 2026 en honor a Nuestra Señora de la Consolación avanzan con numerosos eventos y actividades que se desarrollan durante los nueves días que abarcan las festividades -del 5 al 13 de septiembre-. Para la jornada festiva del sábado 12 de septiembre, se esperan importantes citas que combinarán tradición, música en directo y eventos populares.
Los eventos se concentrarán en dos localizaciones principales, el entorno de la Plaza del Padre Vallet y el Recinto Ferial. Desde por la mañana, cuando se celebre el tradicional encierro y suelta del Toro de Peñas, hasta el Black Out Festival con diferentes actuaciones músicales durante la noche, la programación de este día se desarrollará a lo largo de toda la jornada, destacando el concierto de Nena Daconte, la Ofrenda de Velas a la Virgen de la Consolación y el espectáculo infantil, entre otros muchos que se llevarán a cabo en la localidad pozoleña.
Consulta toda la programación del sábado 12 de septiembre en las Fiestas Patronales de Pozuelo de Alarcón:
ENTORNO DE LA PLAZA DEL PADRE VALLET
- 10:00 - TRADICIONAL ENCIERRO Y SUELTA DEL TORO DE LA PEÑAS. Calle Doctor Cornago y plaza de toros (Plaza de las Américas). El encierro constará de 3 carreras de novillos (1 eral y 2 utreros) y una cuarta para el ‘Toro de las Peñas’. A continuación, se soltarán en la plaza el novillo eral, los utreros, la vaca de entre 4 y 6 años y el ‘Toro de las Peñas’, por este orden.
- 11:00 - TRADICIONAL ENCIERRO CHIQUI (INFANTIL). Calle Doctor Cornago. Organiza Peña taurina Seis y Medio.
- 11:30 - CLASE PRÁCTICA PARA NIÑOS ‘TOREO DE SALÓN’. Plaza de toros (Plaza de las Américas). Organiza Peña taurina Seis y Medio.
- 11:30 - DESFILE Y FIESTA DEL CHUPETE, a cargo de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Desde la calle Isidro Gómez, continúa por la de Luis Béjar, la Plaza del Padre Vallet y vuelve por las calles de San Lucas y de la Iglesia hasta la de Isidro Gómez. Organiza Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pozuelo de Alarcón.
- 19:00-03:00 - ATRACCIONES DE FERIA (INFANTILES). Plaza del Padre Vallet.
- 20:00-21:30 - FESTIVAL DE FOLCLORE DE LA CASA DE EXTREMADURA. Plaza del Padre Vallet. Degustación de productos típicos extremeños: a los asistentes se les entregará un plato con una muestra. Actuación del Grupo de Coros y Danzas La Encina de Pozuelo, de la Casa de Extremadura del municipio. Actuación de la Asociación Sociocultural y Musical La Miajina, de Talarrubias (Badajoz).
- 22:00-23:30 - CONCIERTO DE NENA DACONTE. Plaza del Padre Vallet. Uno de los nombres imprescindibles de la historia del pop-rock español del siglo XXI. Nena Daconte está viviendo su época más dulce, libre y madura.
- 23:00 - POBRE DE MÍ, con todas las peñas. Con el tradicional ‘Pobre de mí’, nos despediremos de las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Consolación y pondremos el reloj en marcha para esperar a las del año que viene. Desde la plaza del Padre Vallet, continúa por las calles del Calvario y Roberto Martín Holgado, la carretera de Carabanchel y finaliza en la plaza Mayor. Organiza Peña El Albero.
- 00:00 - TRACA DE FIN DE FIESTAS. Plaza Mayor.
- 00:15 - OFRENDA DE VELAS A LA VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN - Parroquia de la Asunción de Nuestra señora. Organiza Peña El Albero.
- 01:00-03:00 - SESIÓN DE DJ SARA DELGADO - Plaza del Padre Vallet. Locutora en Hit FM. La alegría personificada, espontaneidad y naturalidad por todos los poros.
RECINTO FERIAL
- 11:30-15:00 y 19:00-03:00 - ATRACCIONES DE FERIA
- 12:30-14:00 - ESPECTÁCULO INFANTIL
- 22:00-03:00 - CONCIERTO ‘BLACK OUT FESTIVAL’ + 84 + LOCURA PARAPA + DJ MCFLY - 2 euros. Los madrileños 84 son una de las bandas más auténticas, queridas y respetadas del pop-rock acústico y de autor de España, con un directo arrollador. Los Locura Parapa tuvieron un éxito apabullante las fiestas del pasado año, por eso vuelven este, ¡por aclamación popular! DJ McFly hace doblete en estas fiestas.
- Jesús Higueras, párroco de Santa María de Caná, nombrado Hijo Adoptivo de Pozuelo: 'Necesitamos hablar más y descalificarnos menos
- Javier perdió a su hija Sara por suicidio con 20 años: 'No se supera, pero aprendes a aceptar que no fue tu culpa
- Ni cocido ni bocadillo de calamares: los expertos coinciden en que este es el auténtico plato tradicional de Madrid
- Adiós al mítico 100 Montaditos de Atocha: cierra para siempre uno de sus locales más conocidos en Madrid
- ¿Por qué el calor provoca retrasos en los trenes de Cercanías Madrid? Un maquinista de Renfe explica qué ocurre
- Móstoles ampliará su red de Metro con seis estaciones nuevas y 6,5 kilómetros más de Línea 10 antes de 2034
- El rincón de Madrid donde más de 6.000 extremeños celebran el Día de Extremadura con bailes, jotas y tradición
- Un trabajador muere en Alcalá de Henares y otro resulta herido grave en dos accidentes laborales en Madrid