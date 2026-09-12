Fiestas Patronales de Pozuelo 2026: todos los eventos y horarios del sábado 12 de septiembre

Las Fiestas de Pozuelo de Alarcón 2026 en honor a Nuestra Señora de la Consolación avanzan con numerosos eventos y actividades que se desarrollan durante los nueves días que abarcan las festividades -del 5 al 13 de septiembre-. Para la jornada festiva del sábado 12 de septiembre, se esperan importantes citas que combinarán tradición, música en directo y eventos populares.

Los eventos se concentrarán en dos localizaciones principales, el entorno de la Plaza del Padre Vallet y el Recinto Ferial. Desde por la mañana, cuando se celebre el tradicional encierro y suelta del Toro de Peñas, hasta el Black Out Festival con diferentes actuaciones músicales durante la noche, la programación de este día se desarrollará a lo largo de toda la jornada, destacando el concierto de Nena Daconte, la Ofrenda de Velas a la Virgen de la Consolación y el espectáculo infantil, entre otros muchos que se llevarán a cabo en la localidad pozoleña.

Consulta toda la programación del sábado 12 de septiembre en las Fiestas Patronales de Pozuelo de Alarcón:

ENTORNO DE LA PLAZA DEL PADRE VALLET

10:00 - TRADICIONAL ENCIERRO Y SUELTA DEL TORO DE LA PEÑAS. Calle Doctor Cornago y plaza de toros (Plaza de las Américas). El encierro constará de 3 carreras de novillos (1 eral y 2 utreros) y una cuarta para el ‘Toro de las Peñas’. A continuación, se soltarán en la plaza el novillo eral, los utreros, la vaca de entre 4 y 6 años y el ‘Toro de las Peñas’, por este orden.

Calle Doctor Cornago y plaza de toros (Plaza de las Américas). El encierro constará de 3 carreras de novillos (1 eral y 2 utreros) y una cuarta para el ‘Toro de las Peñas’. A continuación, se soltarán en la plaza el novillo eral, los utreros, la vaca de entre 4 y 6 años y el ‘Toro de las Peñas’, por este orden. 11:00 - TRADICIONAL ENCIERRO CHIQUI (INFANTIL). Calle Doctor Cornago. Organiza Peña taurina Seis y Medio.

Calle Doctor Cornago. Organiza Peña taurina Seis y Medio. 11:30 - CLASE PRÁCTICA PARA NIÑOS ‘TOREO DE SALÓN’. Plaza de toros (Plaza de las Américas). Organiza Peña taurina Seis y Medio.

Plaza de toros (Plaza de las Américas). Organiza Peña taurina Seis y Medio. 11:30 - DESFILE Y FIESTA DEL CHUPETE, a cargo de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Desde la calle Isidro Gómez, continúa por la de Luis Béjar, la Plaza del Padre Vallet y vuelve por las calles de San Lucas y de la Iglesia hasta la de Isidro Gómez. Organiza Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pozuelo de Alarcón.

Desde la calle Isidro Gómez, continúa por la de Luis Béjar, la Plaza del Padre Vallet y vuelve por las calles de San Lucas y de la Iglesia hasta la de Isidro Gómez. Organiza Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pozuelo de Alarcón. 19:00-03:00 - ATRACCIONES DE FERIA (INFANTILES). Plaza del Padre Vallet.

Plaza del Padre Vallet. 20:00-21:30 - FESTIVAL DE FOLCLORE DE LA CASA DE EXTREMADURA. Plaza del Padre Vallet. Degustación de productos típicos extremeños: a los asistentes se les entregará un plato con una muestra. Actuación del Grupo de Coros y Danzas La Encina de Pozuelo, de la Casa de Extremadura del municipio. Actuación de la Asociación Sociocultural y Musical La Miajina, de Talarrubias (Badajoz).

Plaza del Padre Vallet. Degustación de productos típicos extremeños: a los asistentes se les entregará un plato con una muestra. Actuación del Grupo de Coros y Danzas La Encina de Pozuelo, de la Casa de Extremadura del municipio. Actuación de la Asociación Sociocultural y Musical La Miajina, de Talarrubias (Badajoz). 22:00-23:30 - CONCIERTO DE NENA DACONTE. Plaza del Padre Vallet. Uno de los nombres imprescindibles de la historia del pop-rock español del siglo XXI. Nena Daconte está viviendo su época más dulce, libre y madura.

Plaza del Padre Vallet. Uno de los nombres imprescindibles de la historia del pop-rock español del siglo XXI. Nena Daconte está viviendo su época más dulce, libre y madura. 23:00 - POBRE DE MÍ, con todas las peñas. Con el tradicional ‘Pobre de mí’, nos despediremos de las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Consolación y pondremos el reloj en marcha para esperar a las del año que viene. Desde la plaza del Padre Vallet, continúa por las calles del Calvario y Roberto Martín Holgado, la carretera de Carabanchel y finaliza en la plaza Mayor. Organiza Peña El Albero.

Con el tradicional ‘Pobre de mí’, nos despediremos de las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Consolación y pondremos el reloj en marcha para esperar a las del año que viene. Desde la plaza del Padre Vallet, continúa por las calles del Calvario y Roberto Martín Holgado, la carretera de Carabanchel y finaliza en la plaza Mayor. Organiza Peña El Albero. 00:00 - TRACA DE FIN DE FIESTAS. Plaza Mayor.

Plaza Mayor. 00:15 - OFRENDA DE VELAS A LA VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN - Parroquia de la Asunción de Nuestra señora. Organiza Peña El Albero.

Parroquia de la Asunción de Nuestra señora. Organiza Peña El Albero. 01:00-03:00 - SESIÓN DE DJ SARA DELGADO - Plaza del Padre Vallet. Locutora en Hit FM. La alegría personificada, espontaneidad y naturalidad por todos los poros.

RECINTO FERIAL