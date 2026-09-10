FIESTAS PATRONALES
‘La Plaza Ring’: el particular Gran Premio de Fórmula 1 que Pozuelo de Alarcón celebrará con coches teledirigidos
La Peña Taurina La Plaza presenta la primera edición de ‘La Plaza Ring’, un evento con coches teledirigidos envuelto por la expectación generada con el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid
Joaquín de la Aleja
Las Fiestas de Pozuelo de Alarcón 2026 en honor a Nuestra Señora de la Consolación avanzan con numerosos eventos y actividades. Entre ellas, el Gran Premio de Fórmula 1 organizado por la Peña Taurina La Plaza, que organizará este viernes 11 de septiembre con motivo de las fiestas.
Concretamente, se trata de la ‘La Plaza Ring’, una propuesta divertida donde competirán coches teledirigidos en un circuito creado para la ocasión en la Plaza de Toros de la localidad. Esta propuesta nace con la intención de animar al público durante las celebraciones, una mañana donde los peñistas y los vecinos podrán disfrutar de una carrera de automóviles en miniatura y, tal y como han indicado desde la organización, “echarse unas risas”.
El evento ha aprovechado la expectación que el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid ha generado entre la población local para dar lugar a una celebración de estas características.
Un evento para divertirse más que competir
Para poder llevar a cabo este “Gran Premio”, la Peña Taurina La Plaza ha creado un circuito valiéndose de cartones y otros materiales. Así como los monoplazas tampoco serán automóviles de primera categoría, sino coches teledirigidos que competirán por hacerse con el primer puesto de esta primera edición de ‘La Plaza Ring’.
La carrera está prevista para la mañana del 11 de septiembre, aunque la organización todavía no ha concretado horarios. Las pretensiones del evento no están dirigidas a la creación de una competición formal, sino más bien un encuentro ameno y espontáneo con el que poder divertirse con motivo de las Fiestas Patronales.
La propuesta se suma a los encierros, conciertos, comidas populares y demás actividades creadas para la ocasión, una competición con la intención de disfrutar y generar buenos recuerdos entre los vecinos pozoleños más que competir por una condecoración, aunque seguro que la Peña Taurina La Plaza -que este año celebra su quinto aniversario- habrá preparado algún reconocimiento para el teledirigido más veloz.
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