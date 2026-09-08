¿Por qué el calor provoca retrasos en los trenes de Cercanías Madrid? Un maquinista de Renfe explica qué ocurre

Los usuarios de la línea C-10 de Cercanías Madrid, que conecta Villalba de Guadarrama con Chamartín y presta servicio a municipios como Pozuelo de Alarcón, volvieron a encontrarse este lunes con retrasos, detenciones y modificaciones en el recorrido de algunos trenes.

La propia compañía confirmó la incidencia y explicó que algunos servicios de la C-10 con origen y destino en Las Rozas estaban sufriendo alteraciones debido a "material afectado por altas temperaturas". En concreto, Cercanías Madrid informó de que algunos trenes podían sufrir demoras, detenciones y modificaciones en su recorrido habitual mientras persistieran las afecciones, señaló la compañía al informar de la incidencia.

Pero ¿cómo puede el calor llegar a afectar al funcionamiento de un tren?

Un maquinista de Renfe explica a este periódico que las altas temperaturas pueden provocar problemas en la propia infraestructura ferroviaria. "El calor deforma y salen garrotes, que son deformaciones en la vía", explica. El motivo está en que los raíles son de acero y, con las altas temperaturas, "se dilatan".

Aunque las vías están preparadas para soportar estas dilataciones, cuando el calor alcanza determinados niveles pueden producirse deformaciones que terminan generando irregularidades en la vía. "Acaban saliendo baches", resume el maquinista.

Para evitar situaciones de riesgo, una de las medidas que pueden adoptarse es establecer limitaciones de velocidad, lo que inevitablemente repercute en los tiempos de viaje y puede generar retrasos y acumulaciones de trenes. El problema, además, no se limita exclusivamente a los raíles. Según explica el trabajador ferroviario, las altas temperaturas también pueden afectar a "todo el sistema electrónico, señales..." del servicio ferroviario.

1.436 incidencias en Cercanías Madrid hasta agosto

Los problemas de funcionamiento de la red de Cercanías no se limitan, sin embargo, a los episodios provocados por las altas temperaturas.

Según los datos facilitados por Cercanías Madrid, hasta agosto se habían contabilizado 1.436 incidencias, una cifra que supone una media de 6,3 problemas al día y que se aproxima al total registrado durante todo 2025, cuando se contabilizaron 1.521.

Entre las principales causas acumuladas durante este año se encuentran las averías en las instalaciones, con 494 incidencias, y los problemas relacionados con el material móvil, con 381.

Por líneas, la C4 concentra el mayor número de incidencias, con 342, seguida de la C8, con 265. A continuación aparecen la C3, con 228, y la C5, con 193.

Así, en apenas ocho meses, Cercanías Madrid se acerca ya al número de incidencias registradas durante los doce meses de 2025, mientras los usuarios de la red continúan enfrentándose a retrasos y alteraciones en sus desplazamientos diarios.