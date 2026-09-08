FIESTAS
Fiestas Patronales de Pozuelo 2026: qué hacer hoy y todos los horarios del 8 de septiembre
Tradición, conciertos y charangas protagonizarán esta nueva jornada de fiestas
Joaquín de la Aleja
Las Fiestas de Pozuelo de Alarcón 2026 en honor a Nuestra Señora de la Consolación avanzan con numerosos eventos y actividades que se desarrollarán durante los nueves días que abarcan las festividades -del 5 al 13 de septiembre-. Para la jornada festiva de hoy martes 8 de septiembre, se esperan importantes citas que combinarán tradición, música en directo y eventos populares.
El primer evento se celebrará en la Plaza de Toros (Plaza de las Américas). A las 19:30 horas, el espectáculo ecuestre ‘Compás a Caballo’ deleitará al público con una exhibición dentro del marco de festejos taurinos. La entrada será gratuita hasta completar aforo.
A las 20:00 horas, la Plaza del Padre Vallet acogerá el espectáculo ‘Vente al Cuplé’, donde la cupletista Olga María Ramos ofrecerá una noche repleta de canciones castizas.
En el mismo emplazamiento, a las 22:30 horas, saldrá sobre el escenario la formación ‘Hija de Luna’, la banda tributo a Mecano que deleitará al público pozoleño con los grandes clásicos de este grupo clásico del pop español de la década de los 80.
Por otro lado, en la Plaza Mayor y a las 22:30 horas, una charanga amenizará al público asistente con música en directo y baile. Además, se repartirán bollos preñaos para saciar el apetito a todas las personas que gusten.
Consulta aquí todos los eventos de las Fiestas de Pozuelo de Alarcón 2026 para el martes 8 de septiembre: horarios y localizaciones
- 19:30 horas. Espectáculo ecuestre ‘Compás a Caballo’. Plaza de Toros.
- 20:00-21:30 horas. Olga María Ramos presenta «Vente al cuplé». Plaza del Padre Vallet.
- 22:30-00:00 horas. ‘Hija de la Luna’, tributo a Mecano. Plaza del Padre Vallet.
- 22:30 horas. Charanga + bollo preñao. Plaza Mayor
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