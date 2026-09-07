Miles de vecinos acompañan a la patrona de Pozuelo en una emotiva procesión por las calles de la ciudad

Pozuelo de Alarcón vive su semana grande con sus fiestas patronales. Este domingo, la localidad celebró la solemne procesión en honor a Nuestra Señora de la Consolación Coronada. Miles de vecinos se dieron cita en las calles del centro de la ciudad para acompañar a la patrona y alcaldesa honoraria de Pozuelo durante su recorrido, en una celebración marcada por la tradición, la emoción y la devoción de los pozueleros. La alcaldesa, Paloma Tejero, participó también en este acto junto a otros miembros de la Corporación municipal, acompañando a los vecinos en uno de los actos más significativos de las fiestas patronales.

En la jornada de ayer también cobró protagonismo la ofrenda floral a la Virgen, que se celebró por la mañana en la Iglesia Asunción de Nuestra Señora y en la que participaron peñas y asociaciones del municipio, así como la primer edil, en representación del Ayuntamiento. Las actividades infantiles o los conciertos de Daya DJ o La Gran Noche del Indie con Hey Kid e Inazio, fueron otras de las propuestas para disfrutar de este día.

Procesión de Nuestra Señora de la Consolación Coronada en Pozuelo de Alarcón / EPE

Programación de las fiestas patronales de Pozuelo de Alarcón

Las fiestas patronales de Pozuelo de Alarcón continúan esta semana con una programación que combina tradición, música, actividades familiares y propuestas para todos los públicos. Entre las citas más destacadas figuran los conciertos de Vanesa Martín, Despistaos, Marlena y Nena Daconte, además de los espectáculos tributo a Mecano y Fito y Fitipaldis. Los festejos taurinos, las actividades infantiles y las propuestas de las peñas completan un programa que se prolongará hasta el sábado 12 de septiembre.

Lunes 7 de septiembre

13:30 h. Caldereta popular. Plaza del Padre Vallet.

18:30-20:00 h. Espectáculo infantil Mandarina y Serafín. Plaza del Padre Vallet.

19:00-00:00 h. Actividades infantiles. Plaza Mayor.

19:30 h. Pasacalles de las peñas a la feria taurina.

20:00 h. Concurso de recortes. Plaza de toros.

20:00 h. Fiesta rociera. Plaza del Padre Vallet.

22:30-00:00 h. Corazón oxidado, tributo a Fito y Fitipaldis.

00:00-02:30 h. Sesión de DJ Nano Jaquotot.

22:00 h. Concierto de Vanesa Martín, Casa Mía Tour. Recinto ferial.

23:45-02:30 h. Sesión de DJ Lady Tupé. Recinto ferial.

Martes 8 de septiembre

18:00 h. Jornada de animación musical y convivencia para mayores. Centro Municipal de Mayores Padre Vallet.

19:30 h. Compás a caballo, espectáculo ecuestre. Plaza de toros.

20:00-21:30 h. Vente al cuplé, de Olga María Ramos. Plaza del Padre Vallet.

22:30 h. Bollo preñao popular con la charanga Stacazzo. Plaza Mayor.

22:30-00:00 h. Hija de la Luna, tributo a Mecano. Plaza del Padre Vallet.

Miércoles 9 de septiembre

18:00 h. Encierro infantil con toros hinchables. Calle Doctor Cornago.

19:00 h. VI Campeonato de Comer Flanes. Plaza del Padre Vallet.

19:30 h. Concurso de recortes infantil. Plaza de toros.

20:30-21:30 h. Concierto de la Banda La Unión Musical.

22:00-23:30 h. Espectáculo de danza Donde nacen los sueños. Plaza del Padre Vallet.

Jueves 10 de septiembre

13:00-15:00 h. Concentración de peñas con la charanga El Desfase.

19:30 h. Pasacalles de las peñas.

20:00 h. Tradicional encierro.

20:30-22:00 h. Concierto de Antón Cortés.

21:00 h. Segunda pancetada. Plaza de toros.

22:30-03:00 h. Orquesta La Factoría.

22:00-03:00 h. Concierto de Despistaos + Marlena + DJ Teto. Recinto ferial.

23:00 h. Toro de fuego infantil. Plaza Mayor.

Viernes 11 de septiembre

10:00 h. Tradicional encierro.

12:30 h. XIV Concurso de Tortillas. Plaza del Padre Vallet.

18:30 h. Corrida de toros. Plaza de las Américas.

20:00-21:30 h. Concierto de la Banda La Inseparable.

22:00-03:00 h. XVIII Quedada Generacional, con tributos a U2 y Estopa y DJ Pulpo.

22:00-03:00 h. Concierto de Marlon + DJ Mike Fajardo + DJ Ballesteros + DJ Willy Alcocer. Recinto ferial.

Sábado 12 de septiembre

10:00 h. Tradicional encierro y suelta del Toro de las Peñas.

11:00 h. Encierro chiqui infantil.

11:30 h. Desfile y Fiesta del Chupete.

20:00-21:30 h. Festival de Folclore de la Casa de Extremadura.

22:00-23:30 h. Concierto de Nena Daconte. Plaza del Padre Vallet.

23:00 h. Pobre de mí con todas las peñas.

00:00 h. Traca de fin de fiestas.

00:15 h. Ofrenda de velas a la Virgen de la Consolación.

01:00-03:00 h. Sesión de DJ Sara Delgado.

22:00-03:00 h. Black Out Festival + 84 + Locura Parapa + DJ McFly. Recinto ferial.

Domingo 13 de septiembre