Jesús Higueras, párroco de Santa María de Caná, nombrado Hijo Adoptivo de Pozuelo: "Necesitamos hablar más y descalificarnos menos"

Pozuelo de Alarcón ha celebrado este lunes, coincidiendo con la festividad de su patrona, la Virgen de la Consolación, el acto institucional de entrega de las máximas distinciones de la ciudad. La ceremonia, presidida por la alcaldesa, Paloma Tejero, ha alcanzado este año su tercera edición y ha reconocido la trayectoria y el compromiso de tres figuras estrechamente vinculadas a Pozuelo.

El párroco de Santa María de Caná, don Jesús Higueras, ha recibido el título de Hijo Adoptivo de Pozuelo, mientras que el empresario Enrique Cerezo y la Congregación de Nuestra Señora de la Consolación Coronada han sido distinguidos con las Medallas al Mérito de la Villa.

Durante su intervención, Tejero ha destacado la contribución de los homenajeados al desarrollo de la ciudad y ha defendido el valor de mantener vivas sus tradiciones y su identidad. “Pozuelo ha cambiado mucho, pero hay algo que no queremos que cambie nunca: el orgullo de saber quiénes somos y de dónde venimos”, ha señalado.

La alcaldesa ha subrayado que los tres reconocimientos representan distintas formas de contribuir a una ciudad: “con memoria, con tradiciones, con afectos y con personas que deciden dedicar una parte de su vida a los demás”.

Tejero también ha reivindicado el carácter de Pozuelo como lugar de encuentro entre sus raíces y su futuro. “Podemos sentirnos orgullosos de todo lo que hemos avanzado, de la ciudad que hemos construido y de lo que todavía nos queda por hacer. Pero hay algo aún más importante: que Pozuelo siga siendo nuestro hogar”, ha concluido.

El parroco de Santa María de Caná, don Jesús Higueras, en un vídeo compartido en las redes sociales de la parroquia de Pozuelo / EPE

Enrique Cerezo, tres décadas vinculadas a la Ciudad de la Imagen

La primera Medalla al Mérito de la Villa ha sido para el empresario Enrique Cerezo, en reconocimiento a una trayectoria profesional estrechamente ligada a Pozuelo y, especialmente, a la Ciudad de la Imagen.

Hace casi tres décadas, Cerezo instaló allí EGEDA, desde donde, según ha destacado la alcaldesa, ha contribuido a generar actividad económica, empleo y riqueza, además de impulsar la protección del patrimonio audiovisual español.

Tras recibir la distinción, Cerezo ha reivindicado el papel de la cultura como memoria colectiva y ha animado a los vecinos a seguir apostando por la Ciudad de la Imagen. El empresario ha asegurado sentirse “profundamente orgulloso” del reconocimiento y ha destacado el papel de Pozuelo como uno de los principales puntos de referencia del cine y del sector audiovisual español.

La medalla para la Congregación de la Consolación

La segunda Medalla al Mérito de la Villa ha correspondido a la Congregación de Nuestra Señora de la Consolación Coronada, coincidiendo con la festividad de la patrona de Pozuelo.

Su presidente, Ángel Álvarez, ha recogido la distinción en nombre de la congregación y de quienes han formado parte de ella a lo largo de su historia. Durante su intervención, ha reivindicado la responsabilidad de transmitir las tradiciones a las nuevas generaciones y a los nuevos vecinos para garantizar su continuidad.

“Un pueblo que no transmite sus tradiciones y olvida su pasado está condenado a ser un pueblo sin futuro”, ha afirmado.

Jesús Higueras, Hijo Adoptivo tras 30 años en Pozuelo

El reconocimiento más personal de la jornada ha sido para el párroco de Santa María de Caná, don Jesús Higueras, distinguido como Hijo Adoptivo de Pozuelo después de tres décadas de dedicación a la ciudad.

La alcaldesa ha puesto en valor su trabajo con familias, enfermos y personas que han encontrado en la parroquia un espacio de apoyo y escucha. También ha destacado su compromiso con las personas con discapacidad y sus familias a través de la Fundación Caná.

Higueras ha aprovechado su intervención para lanzar un mensaje de convivencia y diálogo ante unas sociedades cada vez más polarizadas. Ha defendido la necesidad de “hablar más y descalificarnos menos” y de “escuchar más y juzgar menos”, reivindicando aquello que une a los ciudadanos sin renunciar a sus propias convicciones.

El nuevo Hijo Adoptivo ha recibido el reconocimiento como “un don”, pero también como una responsabilidad para seguir trabajando por Pozuelo y por una sociedad en la que “la dignidad de cada ser humano sea siempre lo primero”.