Fiestas de Pozuelo de Alarcón: estas son las calles que tienen restricciones de tráfico y los horarios de los cortes

Pozuelo de Alarcón afronta este lunes, 7 de septiembre, la tercera jornada de sus fiestas patronales. Y lo hace con restricciones de movilidad para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de todas las actividades que, durante más de una semana, se ofrecen a vecinos y visitantes.

Las principales afecciones se concentran en los alrededores del Recinto Ferial, la Plaza del Padre Vallet, la Plaza Mayor y la zona taurina de la calle Doctor Cornago y la Plaza de las Américas.

Hasta el 13 de septiembre, la calle Cañadá permanecerá peatonalizada entre las 17:00 y las 04:00 horas, con prohibición de estacionamiento, controles de acceso al Recinto Ferial y mantenimiento de un corredor sanitario. En la calle América también está prohibido aparcar en ese mismo horario y el acceso queda limitado a vehículos autorizados y personas con movilidad reducida.

También hay controles y cortes puntuales en la M-503, M-508 y avenida del Talgo, en función del dispositivo establecido para el Recinto Ferial. La pasarela peatonal sobre la M-503/M-508 permanecerá cerrada entre las 19:00 y las 05:00 horas durante todos los días de las fiestas. Además, la calle Inglaterra cuenta con una reserva de estacionamiento para taxis y vehículos VTC entre las 18:00 y las 05:00 horas.

Los actos con mayor impacto sobre la circulación serán los pasacalles, la procesión, los encierros y festejos taurinos y el tradicional 'Pobre de mí'. En estos casos se establecerán cortes temporales y desvíos a medida que avancen los recorridos.

Cortes de tráfico durante las fiestas patronales de Pozuelo de Alarcón / EPE

Principales cortes y restricciones

7 de septiembre : los festejos taurinos concentrarán las afecciones en la calle Doctor Cornago y la Plaza de las Américas, con cortes temporales durante el pasacalles de las peñas, el encierro y el concurso de recortes.

: los festejos taurinos concentrarán las afecciones en la calle Doctor Cornago y la Plaza de las Américas, con cortes temporales durante el pasacalles de las peñas, el encierro y el concurso de recortes. 10 de septiembre : habrá nuevos cortes por el pasacalles de las peñas y el encierro tradicional de las 20:00 horas.

: habrá nuevos cortes por el pasacalles de las peñas y el encierro tradicional de las 20:00 horas. 11 de septiembre : el pasacalles de las peñas y la corrida de toros de las 18:30 horas provocarán restricciones en el entorno de la Plaza de las Américas.

: el pasacalles de las peñas y la corrida de toros de las 18:30 horas provocarán restricciones en el entorno de la Plaza de las Américas. 12 de septiembre: el encierro y el chiqui-encierro obligarán a cerrar la calle Doctor Cornago y los accesos al recorrido. Por la noche, el tradicional 'Pobre de mí', a partir de las 23:30 horas, provocará cortes dinámicos desde la Plaza del Padre Vallet hasta la Plaza Mayor.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón recuerda que los corredores sanitarios permanecerán libres en todo momento para garantizar el acceso y la evacuación de los servicios de emergencia. También se recomienda prestar atención a la señalización provisional y a las indicaciones de la Policía Municipal durante los actos.