FIESTAS PATRONALES
Qué hacer hoy lunes 7 de septiembre en las fiestas de Pozuelo: encierros, recortes, feria y Vanesa Martín
La programación de Pozuelo de Alarcón incluye para este lunes actividades taurinas, propuestas para peñas y el concierto de Vanesa Martín en el recinto ferial dentro de sus fiestas patronales
Tercer día de las fiestas patronales de Pozuelo de Alarcón. Y la jornada de este 7 de septiembre está repleta de actividades para todos los públicos. Los festejos taurinos, las propuestas de las peñas, la feria y la música protagonizan un día que tendrá como uno de sus grandes reclamos el concierto de Vanesa Martín en el recinto ferial.
La jornada ha comenzado bien temprano con la tradicional chocolatada popular, a las 8:30 horas, en la Plaza de Toros de las Américas. A las 9:00 horas llegará el encierro infantil por la calle Doctor Cornago y, una hora después, el tradicional encierro, seguido de la suelta de los novillos de capea y una vaca en la plaza de toros.
A partir de las 13:00 horas, las peñas tomarán protagonismo con una concentración en la Plaza del Padre Vallet, acompañada por la charanga El Desfase. Por la tarde continuarán las actividades infantiles y las atracciones de feria, con una jornada especial para las familias y precios de 2 euros en las atracciones infantiles.
A las 19:30 horas tendrá lugar el tradicional pasacalles de las peñas hacia la feria taurina, con salida desde la Plaza del Padre Vallet y recorrido por las calles Luis Béjar y Doctor Cornago hasta la Plaza de las Américas. A las 20:00 horas se celebrará el concurso de recortes.
La música también tendrá su espacio en el centro de Pozuelo. A las 20:00 horas se celebrará una fiesta rociera en la Plaza del Padre Vallet, mientras que a las 22:30 horas llegará el tributo a Fito y Fitipaldis 'Corazón Oxidado'. La jornada musical continuará pasada la medianoche con la sesión de DJ Nano Jaquotot.
Vanesa Martín, el gran concierto de este lunes en Pozuelo
El principal reclamo musical de la noche estará en el Recinto Ferial, donde Vanesa Martín actuará a partir de las 22:00 horas dentro de su Casa Mía Tour. La cantante malagueña es una de las principales citas del programa musical de las fiestas de este año.
La noche en el recinto continuará hasta la madrugada con la sesión de DJ Lady Tupé, prevista entre las 23:45 y las 2:30 horas.
Horarios de hoy lunes 7 de septiembre
- 08:30 h. Chocolatada popular. Plaza de toros.
- 09:00 h. Encierro infantil. Calle Doctor Cornago.
- 10:00 h. Tradicional encierro. Calle Doctor Cornago.
- 11:00 h. Acto de entrega de medallas y condecoraciones.
- 13:00-15:00 h. Concentración de peñas. Plaza del Padre Vallet.
- 19:00-02:30 h. Atracciones de feria infantiles. Plaza del Padre Vallet.
- 19:30 h. Pasacalles de las peñas hacia la feria taurina.
- 20:00 h. Concurso de recortes. Plaza de las Américas.
- 20:00 h. Misa funeral por los congregantes fallecidos. Parroquia de la Asunción.
- 20:00 h. Fiesta rociera. Plaza del Padre Vallet.
- 22:30-00:00 h. Corazón Oxidado, tributo a Fito y Fitipaldis. Plaza del Padre Vallet.
- 22:00 h. Vanesa Martín. Recinto Ferial.
- 23:45-02:30 h. DJ Lady Tupé. Recinto Ferial.
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