Pozuelo de Alarcón estrena temporada cultural con más de 40 propuestas y grandes nombres de la escena

Pozuelo de Alarcón presenta una nueva temporada cultural entre octubre y enero. Desde que abra sus puertas el próximo 3 de octubre, el MIRA acogerá más de 40 propuestas de teatro, música, danza, ópera, musical y circo, con figuras como Coque Malla, Ara Malikian, Rocío Molina, Paquito D'Rivera, Goyo Jiménez o Joaquín Reyes, entre otros.

La nueva temporada reunirá a grandes nombres de las artes escénicas, producciones galardonadas, espectáculos familiares, encuentros con el público y propuestas innovadoras para todos. La programación incorpora además importantes novedades, como la llegada por primera vez de un gran musical con varios pases del conocido ‘Sonrisas y lágrimas’ y la ampliación de la oferta operística con una segunda función, atendiendo a la gran demanda registrada en temporadas anteriores.

Llega 'Invisble', el mayor éxito del escritor Eloy Moreno

La programación teatral ofrecerá una amplia variedad de propuestas dirigidas a todos los públicos y géneros. Entre las propuestas más destacadas figura ‘Invisible’, adaptación escénica del exitoso ‘best seller’ de Eloy Moreno, una obra que aborda cuestiones tan actuales como el acoso escolar, la empatía y la inclusión. En clave de humor, destaca el regreso de Goyo Jiménez con su espectáculo ‘América Forever. The Final Refrito’, revisión actualizada de los mejores momentos de su célebre trilogía sobre Estados Unidos.

La temporada continúa con propuestas como ‘La verdad’, del prestigioso dramaturgo francés Florian Zeller, protagonizada por Joaquín Reyes, una inteligente comedia sobre las mentiras en las relaciones personales. El escenario del MIRA recibirá también a actores de la talla de Javier Cámara, Israel Elejalde y Marta Nieto con ‘Verborrea’.

La programación se completa con títulos de gran nivel como ‘Sueño’, inspirada libremente en Shakespeare, ‘7 minutos’, protagonizada por Blanca Portillo y dirigida por Sergio Peris-Mencheta; y ‘El nudo gordiano’, intensa propuesta de Teatro Kamikaze que reflexiona sobre la educación y la infancia.

Javier Cámara y Marta Nieto encabeza en el reparto de 'Verborrea'. / CARLOS LUQUE

Paquito D'Rivera, con 18 Grammy, en Pozuelo de Alarcón

La música volverá a ocupar un lugar destacado con conciertos de artistas de primer nivel. Uno de los grandes acontecimientos será la actuación de Ara Malikian, uno de los violinistas más reconocidos internacionalmente, que llegará a Pozuelo con su nuevo espectáculo ‘Intruso’.

El prestigioso saxofonista y clarinetista Paquito D'Rivera, ganador de 18 premios Grammy, protagonizará una cita excepcional dentro del Festival Villanos del Jazz acompañado por Pepe Rivero y Sebastián Laverde. La programación incluirá además la presencia de Depedro, que presentará su último trabajo, ‘Furia y calma’; el proyecto Leo&Leo, formado por Leonor Watling y Leo Sidran; y los tradicionales conciertos de las agrupaciones musicales de la ciudad.

Otra de las principales novedades de la temporada será la llegada de ‘Sonrisas y lágrimas. El Musical’

La temporada de danza se abrirá con la prestigiosa compañía china TAO Dance Theater, ganadora del León de Plata de la Bienal de Venecia en 2023 y una de las formaciones más relevantes de la danza contemporánea mundial. Pozuelo seguirá contando además con la compañía residente Antonio Najarro, que ofrecerá ensayos abiertos y actividades formativas para acercar la danza al público.

Pero uno de los nombres imprescindibles de la programación será Rocío Molina, referente internacional del flamenco contemporáneo y una de las creadoras más influyentes de su generación. La artista, reconocida con el León de Plata de la Bienal de Venecia, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el Premio Nacional de Danza y recientemente con tres Premios Talía, presentará ‘Calentamiento’, una innovadora propuesta que profundiza en los límites de la creación escénica y el flamenco actual.

Otra de las principales novedades de la temporada será la llegada de ‘Sonrisas y lágrimas. El Musical’, la primera gran producción de este género que se programará en el MIRA. Durante cuatro funciones entre el 23 y el 25 de octubre, el público podrá disfrutar de esta nueva producción basada en uno de los títulos más emblemáticos de la historia del teatro musical. La programación operística se refuerza con una segunda función de ‘La flauta mágica’, de Mozart.