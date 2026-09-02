Pozuelo abre el último plazo para solicitar las ayudas por nacimiento, adopción o acogimiento: estos son los requisitos

Las familias de Pozuelo de Alarcón tienen desde este lunes una nueva oportunidad para acceder a las ayudas municipales por nacimiento, adopción o acogimiento. El Ayuntamiento ha abierto el último periodo de solicitud de la convocatoria vigente, que permanecerá disponible hasta el próximo 15 de septiembre y está dirigido a los menores nacidos, adoptados o acogidos entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2026.

Se trata del tercer y último periodo habilitado este año para solicitar estas ayudas, que contemplan una cuantía de entre 1.500 y 2.700 euros, en función de las circunstancias de cada familia. Por lo que las familias que cumplan los requisitos y se encuentren dentro del periodo establecido disponen de dos semanas para presentar la solicitud.

La cuantía parte de los 1.500 euros y puede incrementarse en determinados supuestos. Así, cuando el menor sea el segundo hijo de la familia, la ayuda aumenta en 100 euros, mientras que cuando se trate del tercero o de un hijo posterior, el incremento es de 200 euros. Además, si el menor tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, se suman otros 500 euros, hasta alcanzar el máximo de 2.700 euros.

¿Quién puede solicitar las ayudas?

Uno de los requisitos establecidos por el Ayuntamiento es que los dos progenitores estén empadronados en Pozuelo de Alarcón y que cuenten con una antigüedad mínima de dos años inmediatamente anteriores a la fecha del nacimiento, adopción o acogimiento. La información completa sobre las condiciones y la documentación necesaria está disponible a través de la web municipal del ayuntamiento. Las solicitudes pueden tramitarse a través de la web o de forma presencial en las Oficinas de Atención al Ciudadano.

Asimismo, el ayuntamiento mantiene además una posibilidad adicional relacionada con la discapacidad. Las familias a las que ya se les hubiera concedido la ayuda en convocatorias anteriores y a cuyos hijos se les haya reconocido posteriormente una discapacidad pueden aportar ahora la documentación acreditativa para solicitar los 500 euros adicionales previstos en estos casos. También se podrán presentar en este periodo solicitudes correspondientes al periodo inmediatamente anterior que no hubieran sido registradas dentro de su plazo.

Dos semanas también para subsanar errores

La apertura de este último periodo coincide con otro plazo administrativo para las familias: el de subsanación del segundo periodo de estas ayudas, dirigidas en este caso a los nacidos, adoptados o acogidos en el primer cuatrimestre de este año (entre enero y abril).

De esta manera, el Ayuntamiento mantiene durante esta primera quincena de septiembre dos trámites relacionados con su programa de ayudas a las familias: por un lado, la presentación de nuevas solicitudes para los menores incluidos en el periodo comprendido entre mayo y agosto y, por otro, la posibilidad de corregir o completar expedientes correspondientes a la primera convocatoria del año.