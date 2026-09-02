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Sube el paro en Pozuelo de Alarcón, llegando a los 1.965 desempleados: así se distribuyen por sexo, edades y sectores

La cifra aumentó también a nivel nacional

Una mujer entra en una Oficina de Empleo

Una mujer entra en una Oficina de Empleo / EDUARDO PARRA

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Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

El paro subió en la Comunidad de Madrid un 2,51 % en agosto, con 6.881 desempleados más en relación al mes de julio, llegando a las 280.512 personas sin trabajo. Y también lo hizo el municipio con más renta del país, Pozuelo de Alarcón.

En la localidad pozuelera hay 51 personas más paradas con respecto a julio, lo que supone un incremento del 2, 66 % y que le hace llegar a los 1.965 desempleados. En comparación a agosto del año pasado, la cifra ha aumentado un 2,08 %, con 40 vecinos más sin trabajo.

Detalles de los parados de Pozuelo de Alarcón

Del total de los 1.965 parados, se distribuyen en el municipio de la siguiente forma:

  • 826 son hombres, es decir, el 42 %. La gran parte de ellos (537) tienen 45 años o más.
  • 1.139 son mujeres, el 58 %. Y, al igual que sucede con los varones, la mayoría tienen 45 años o más (755).

Si nos fijamos en los sectores:

  • 1.744 desempleados en servicios
  • 87 son del sector de la industria
  • 84 de construcción
  • Y 3 de ellos de agricultura

Subió en la Comunidad de Madrid y también a nivel nacional

De los 280.512 desempleados registrados en la Comunidad de Madrid en el mes de agosto, 112.885 son hombres y 167.627 son mujeres. Además, 18.677 son menores de 25 años, una franja de edad en la que hay más desempleo entre hombres.

Noticias relacionadas y más

A nivel nacional, el paro subió en 44.419 personas en agosto en relación con el mes anterior (+1,92%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 29.000 desempleados en el mes.

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