PROTESTAS
Manifestación por Ceuta en Pozuelo de Alarcón: hora y dónde tendrá lugar
El municipio madrileño también acude a la llamada de la FEMP
Juan Luis Martín
Hoy, 2 de septiembre, es el Día de Ceuta. Y no será un día festivo precisamente debido a la situación realmente difícil que siguen viviendo los ceutíes en la ciudad española, desde que el pasado 30 de julio entraran de forma irregular 72.000 personas. Por todo ello, desde la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) han convocado para este miércoles a las 20:00 horas concentraciones en apoyo a Ceuta en todos los municipios españoles.
También será el caso del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón por "la crisis que esta ciudad autónoma lleva sufriendo desde hace casi un mes tras la invasión de decenas de miles de inmigrantes a finales de julio", han afirmado desde el Ayuntamiento.
Bajo el lema 'Ceuta es España: Pozuelo de Alarcón con los ceutíes', este consistorio se ha sumado al llamamiento de la FEMP y de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) para que los ciudadanos se concentren a las 20:00 horas en sus respectivas localidades. En este caso será en la Plaza Mayor, frente a la entrada del Ayuntamiento.
Desde el Gobierno municipal animan "a todos los vecinos a participar en esta convocatoria para trasladar a nuestros compatriotas ceutíes todo el apoyo de los pozueleros y para decir alto y claro algo que parece muy obvio, pero en lo que debemos insistir ahora más que nunca tras lo ocurrido durante el último mes: que Ceuta es tan española como Pozuelo de Alarcón o como cualquier otra ciudad de nuestro país", han afirmado.
Almeida anima a todos los madrileños: "Madrid no se va a callar"
El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado recientemente, y contundente, que "Madrid no se va a callar". Además, ha acusado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de intentar "desincentivar y desalentar" la asistencia a la concentración.
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