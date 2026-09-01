TRANSPORTE
Pozuelo coge con ganas los pedales de Bicimad: 50.000 kilómetros y 6.000 horas desde que las bicicletas llegaron al municipio
La llegada a la localidad significó la primera vez que el servicio salía de la ciudad de Madrid
El municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón ha cogido con ganas los pedales. Desde que Bicimad, el servicio de alquiler de bicicletas de Madrid, llegara a la localidad el pasado 14 de julio se han contabilizado 17.102 viajes totales. De este total, el 82,6 % se iniciaron y terminaron en Pozuelo, mientras que el resto (17,4 %) lo hicieron en la capital.
En lo que a usuarios del servicio se refiere, Bicimad ha registrado hasta el momento una media diaria de 608 vecinos que han usado las bicicletas. La distancia media fue de cerca de 3 kilómetros durante 21 minutos, y a una velocidad de 10,6 kilómetros por hora. En total, los pozueleros han recorrido más de 50.300 kilómetros y han usado las bicicletas cerca de 6.000 horas. Son cifras más que positivas para la localidad de 89.770 habitantes teniendo en cuenta que ha coincidido con las vacaciones de verano y muchos vecinos han estado ausentes, por lo que se espera que los números aumenten desde este mes de septiembre.
Especialmente positivo es que en este mes y medio que lleva Bicimad en Pozuelo de Alarcón no han registrado ningún incidente, y desde el Ayuntamiento de Madrid aprovechan e insisten en recordar a los usuarios "que respeten las normas de uso y sigan los consejos que Bicimad y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón han difundido en sus redes sociales y páginas web. Especialmente ahora que el tráfico en la localidad recupera sus niveles habituales y más en los próximos días con la vuelta a la actividad en los centros educativos y en las varias universidades del municipio".
La concejal de Movilidad, Carmen Salas, señala al respecto que "estos datos confirman que había muchas ganas de que Bicimad llegara a Pozuelo, que los vecinos lo están utilizando mucho y que la implantación de las 30 estaciones y 370 bicicletas ha sido un éxito".
Salas confía en que las cifras sigan mejorando más todavía con la vuelta a la normalidad tras el verano e insiste en ese llamamiento a un buen uso de este servicio de bicicletas compartido con la capital: "La puesta en marcha ha sido muy positiva y ahora es importante que sigamos así con más tráfico y más peatones en nuestras calles por la vuelta de las vacaciones".
Pozuelo, el primer municipio de Madrid en disfrutar de Bicimad
Llegó en julio con 30 nuevas estaciones y un total de 370 bicicletas, y fue (y sigue siendo) relevante, ya que hasta entonces el servicio no había salido de Madrid ciudad. La iniciativa significó una inversión de 2,32 millones de euros a cargo del Ayuntamiento de Pozuelo. Con dicha ampliación, el sistema público tiene en total 683 estaciones y una flota de 8.385 bicicletas. A lo largo de la pasada primavera también se reforzó en algunos distritos de la capital: Barajas, Hortaleza, Moncloa-Aravaca, Puente de Vallecas, Vicálvaro y Villaverde
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