FORMACIÓN
Pozuelo de Alarcón abre la inscripción para los nuevos cursos en los centros de mayores del municipio
Las solicitudes se pueden presentar de manera telefónica o a través de correo electrónica, siempre en horario de atención al público
Joaquín de la Aleja
Pozuelo de Alarcón ya ha abierto el plazo de inscripción para los cursos y actividades que se desarrollarán en los centros de mayores de la localidad. A partir del próximo martes 1 de septiembre, se podrán presentar las solicitudes en los distintos centros habilitados. Esta nueva edición, el Ayuntamiento ofertará un total de 3.424 plazas y 40 actividades, incluyendo los dos nuevos cursos de ‘Estimulación Cognitiva’ e ‘Inteligencia Artificial en tu Móvil’.
Concretamente, los centros municipales encargados en impartir las distintas formaciones serán Padre Vallet, Prados de Torrejón y Volturno. La programación se clasifica en torno a disciplinas como prevención y promoción de la salud, expresión artística o cultura, entre otras.
Pero la oferta también incluye clases en otras modalidades como gimnasia de mantenimiento, sevillanas, restauración, marquetería, talla en madera, informática, dispositivos móviles, guitarra, idiomas (inglés o francés), historia universal y del arte, coral polifónica, orquesta Pulso y Púa y grupo de teatro.
Tras el periodo de preinscripción abierto el pasado mes de julio, las personas que aún no lo hayan solicitado podrán hacerlo a partir de mañana y hasta el martes 8 de septiembre.
Las solicitudes se podrán formalizar de manera telefónica o a través de correo electrónico, teniendo en cuenta los horarios de apertura de cada centro. En la solicitud se facilitará un número personal para participar en el sorteo público que se celebrará el miércoles 9 de septiembre y que marcará el día y la hora para formalizar la matrícula.
Consulta aquí los horarios de atención al público y demás información de interés:
- Centro Padre Vallet. Abierto de lunes a viernes de 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Teléfono: 91 352 38 74
- Centro Prados de Torrejón. Abierto de lunes a viernes de 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Teléfono: 91 352 31 05
- Correo electrónico: talleresparamayores@pozuelo.madrid
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