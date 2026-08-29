Pozuelo de Alarcón estrena este sábado dos nuevos gigantillos de su Comparsa de Gigantes y Cabezudos

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pozuelo de Alarcón amplía este sábado su familia con la presentación de dos nuevos gigantillos. Las figuras se descubren durante la representación de ‘Remembranza: un legado que crece’, un espectáculo teatral para todos los públicos que tiene lugar a las 21:00 horas en la plaza del Padre Vallet.

La representación sirve de escenario para descubrir las dos nuevas figuras, una destinada a niños y otra a adolescentes, cuya identidad se mantiene oculta hasta el final de la obra.

Casilda, protagonista de la historia

Si el año pasado el espectáculo tuvo como hilo conductor la historia del municipio, en esta ocasión la trama gira alrededor de Casilda, la única cabezuda menor de edad de la comparsa, y de su melancolía.

Sus abuelos intentan encontrarle una compañía adecuada, una búsqueda que conduce al desenlace de la historia y permite presentar los dos nuevos gigantillos.

Las nuevas figuras son obra de Aitor Calleja, autor también del resto de personajes de la Comparsa. Carmen Beleña y Paco Sánchez se encargan de vestirlas, mientras que los caballetes son obra de Juanpe Álvarez.

Con la incorporación de estos dos personajes se completa el proyecto de figuras de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pozuelo tal y como fue concebido en su creación.

Gigantes y dulzaineros al atardecer

El espectáculo coincide con el atardecer e incluye los tradicionales bailes de los gigantes, acompañados por los dulzaineros de Abeiros. La representación incorpora además algún enredo amoroso dentro de su trama argumental.

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Desde su creación, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos se ha consolidado como uno de los elementos vinculados a las tradiciones populares de Pozuelo de Alarcón y a valores como la participación y la convivencia.