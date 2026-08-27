Pozuelo de Alarcón volverá a repartir dispositivos antidroga en sus Fiestas Patronales: así funcionan

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha vuelto a impulsar el reparto de dados antidroga durante sus Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de la Consolación y que se celebrarán del 5 al 13 de septiembre de 2026. Una medida que ya se puso en marcha en las pasadas Fiestas del Carmen con este dispositivo capaz de detectar la existencia de escopolamina en las bebidas, la sustancia popularmente conocida como “burundanga”.

Las fiestas de los pueblos son una de las mejores oportunidades para celebrar y disfrutar, especialmente entre los más jóvenes. Sin embargo, la sumisión química es una amenaza existente en estos entornos, todas ellas vinculadas a robos, agresiones sexuales y lesiones. Aunque no se disponen datos del número de delitos relacionados con esta forma de violencia, se tiene constancia de que estas prácticas ilícitas son muy comunes en grandes celebraciones.

Las bebidas cambian de color, sabor y se gelifica

Por esta razón, el Consistorio pozoleño volverá a repartir de forma gratuita estos dispositivos de detención, con el objetivo de que sus fiestas sean más seguras. El modo de empleo es simple, con solo introducir uno de estos cubos de plástico en la bebida, el dispositivo cambiará la bebida tanto de color como de sabor, así como de estado, gelificándolo si entra en contacto con la sustancia ilegal. Una reacción que solo necesita unos cuantos segundos para completarse.

Este proceso, solo afectaría a la bebida en caso de entrar en contacto con esta droga, por lo que en el supuesto de que no la hubiese, el cubo se puede lavar y reutilizar tantas veces como se quiera.

Los cubos de plástico antidroga se pueden conseguir de forma gratuita con la compra de una pulsera para los conciertos programados para las celebraciones. Tal y como ha dicho la tercera teniente alcalde del municipio, Almudena Ruiz Escudero, "vamos a regalar un cubito, para dar una mayor seguridad en nuestras fiestas, para prevenir la sumisión química".

Un dispositivo creado por jóvenes farmacéuticos y emprendedores

En las vísperas de las Fiestas del Carmen del pasado mes de junio, un grupo de jóvenes se puso en contacto con el ayuntamiento para darles a conocer el diseño de un dispositivo capaz de detectar la existencia de escopolamina en bebidas, con el objetivo de evitar que las personas consuman esta droga sin ser conscientes de ello. Tras exponerles su hallazgo, el Consistorio del municipio aceptó distribuir los dispositivos como proyecto piloto, una iniciativa que volverá a incorporase como una medida de seguridad pionera en España.

Los jóvenes que inventaron los “dados” o “cubitos de hielo” antidroga son los integrantes de la startup española NarxCup, vinculada a la Fundación Parque Científico de Madrid, y su intención es que su producto se extienda por festivales, eventos de ocio y fiestas patronales de toda España, con el objetivo de combatir la sumisión química de cualquier festividad.