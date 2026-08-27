Pozuelo da un paso adelante y construirá un nuevo Centro de Bienestar Animal además de reformar el polideportivo Carlos Ruiz

La Junta de Gobierno Local de Pozuelo de Alarcón aprobó el pasado miércoles el proyecto de ejecución del nuevo Centro de Bienestar Animal. La legislación vigente obliga a los municipios a prestar este servicio. Dicho centro se ubicará en una parcela de 5.300 metros cuadrados en el número 1 de la calle José Isbert de la Ciudad de la Imagen, justo al lado del aparcamiento de Kinépolis. Las obras, con un presupuesto de licitación de 2,6 millones de euros, se iniciarán en las próximas semanas y está previsto que finalicen en poco más de un año.

Este servicio municipal cumple una gran labor: no solo funcionará para animales abandonados, también como centro de adopción. Contará con una zona de clínica veterinaria, hasta 16 cheniles para perros, espacios específicos para gatos y recintos exteriores para manejar colonias felinas. También estará preparado para situaciones que puedan darse con otras especies, como aves o caballos.

Además, en el jardín de entrada se instalará un columbario para las cenizas de mascotas, que podrá visitarse de forma independiente y al margen del funcionamiento del centro. El proyecto también prevé la plantación de árboles autóctonos, como fresnos, encinas y pinos piñoneros, en esta parcela de la Ciudad de la Imagen.

La primera teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Miriam Picazo, explicó al respecto que, "además de un compromiso electoral de este Gobierno municipal, dicha infraestructura es necesaria para cumplir lo que nos exige la ley y para hacerlo con un recurso propio que nos permita ofrecer el mejor servicio posible".

Inversión de 1,3 millones para el polideportivo Carlos Ruiz

La JGL también ha aprobado la rehabilitación integral del pabellón M2 del polideportivo Carlos Ruiz. Con un presupuesto de 1,3 millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses desde el inicio de las obras, se renovará la cubierta para atajar las filtraciones y reforzar el aislamiento térmico, además de las fachadas y la envolvente del edificio, y se mejorará la acústica de la pista, cuyo pavimento se cambiará por completo.

Estos trabajos incluirán los vestuarios y aseos, así como nuevos espacios cubiertos y acristalados para que las familias y acompañantes puedan seguir las actividades deportivas. Además, se implantarán sistemas de climatización y se renovarán las redes de calefacción, fontanería y agua caliente. Este proyecto servirá para reordenar los accesos al pabellón con una conexión directa desde la entrada principal hasta la pista y la eliminación de barreas arquitectónicas.

Refuerzo en seguridad

La reunión de la Junta de Gobierno Local, presidida por la alcaldesa, Paloma Tejero, también ha dado luz verde al nombramiento de Lorena Álvarez como nueva directora general de Seguridad, Protección Civil y Emergencias del Ayuntamiento. Inspectora jefe de la Policía Nacional desde 2022 e inspectora desde hace más de 20 años, es licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU.

Lorena Álvarez, de 47 años y vecina de Pozuelo desde hace tres décadas, cuenta con más de medio centenar de reconocimientos profesionales, entre ellos la Medalla a la Dedicación al Servicio Policial y dos Cruces al Mérito Policial con distintivo blanco. Tomará posesión de su cargo en el consistorio el próximo miércoles, 2 de septiembre.