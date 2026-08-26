Extinguido un incendio en un garaje de Pozuelo de Alarcón que almacenaba gran cantidad de enseres

Esta misma mañana, el garaje de una vivienda de Pozuelo de Alarcón comenzó a incendiarse por causas que aún se desconocen. La unidad de Bomberos de la Comunidad de Madrid que se trasladó hasta el lugar consiguió extinguir las llamas, evitando que se propagasen a las plantas superiores.

Afortunadamente, el suceso no ha registrado heridos ni víctimas mortales, pero si daños materiales, ya que el garaje acumulaba gran cantidad de enseres. El fuego ha comenzado por causas que aún se desconocen y que están siendo investigadas. Según Emergencias 112 de la región, el incendió se detectó sobre las 08:45 horas en la planta -1 de una vivienda de la calle Teruel de la localidad.

En esta planta, que se usaba como garaje, se acumulaba gran cantidad de enseres, tal y como se puede apreciar en las fotografías. Por causas que están siendo investigadas, se ha originado un incendio que ha provocado que el humo llegara a las plantas superiores del inmueble.

Un perito tendrá que valorar si el fuego ha provocado daños estructurales en el inmueble

En la vivienda se encontraban tres personas en ese momento y han logrado abandonar la vivienda por su propio pie antes que el humo les alcanzase. Además, la rápida actuación de la unidad de Bomberos ha evitado que las llamas se propaguen al resto del inmueble.

Por su parte, también ha acudido un dispositivo sanitario del Summa 112, aunque finalmente no ha tenido que intervenir ya que no ha habido ni heridos ni intoxicados. Como consecuencia del fuego se han registrado daños materiales importantes en el garaje, mientras que el humo ha afectado al resto de las plantas. Ahora queda que un perito valore la situación en que se encuentra la vivienda y ver si ha sufrido daños en su estructura.