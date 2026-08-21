La Policía Municipal de Pozuelo de Alarcón se pone a la última con drones, pistolas táser y nuevos coches patrulla

Pozuelo de Alarcón continúa apostando por la seguridad de sus vecinos renovando los medios de su Policía Municipal. El Ayuntamiento ha integrado diez nuevos automóviles a la flota del cuerpo local, dentro de la estrategia de modernización con el que el Gobierno Municipal busca reforzar los recursos disponibles para los agentes.

El plan incluye medios como la creación de una nueva unidad de drones y la adquisición de pistolas táser, además de la incorporación de nuevos efectivos. Este verano se han sumado catorce nuevos agentes, después de que otros 15 policías se incorporaran durante el año pasado.

Policía Municipal de Pozuelo de Alarcón, Ayuntamiento de Pozuelo / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Los nuevos vehículos, de cinco puertas y adaptados para el servicio policial, están equipados con diversos elementos destinados tanto a mejorar la seguridad como facilitar las funciones cotidianas de las patrullas emplazadas.

Entre las novedades, destacan paneles de protección balística y cristales de privacidad, además de una distribución interior pensada para transportar y utilizar material de intervención y emergencia.

Comisarías sobre ruedas: así funcionan los nuevos coches de Pozuelo

Policía Municipal de Pozuelo de Alarcón, Ayuntamiento de Pozuelo / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Una de las modificaciones más destacadas está en el maletero de los nuevos coches, los vehículos incorporan mesas extensibles que permitirán a los agentes redactar atestados con mayor comodidas sin necesidad de abandonar el lugar de una intervención.También, facilitarán la realización de mediciones y la recogida de muestras cuando sea necesario.

Asimismo, los nuevos coches patrulla disponen de espacios concretos para almacenar equipamento y dispositivos de emergencias, entre ellos desfibriladores, lo que amplía la capacidad operativa de las patrullas ante situaciones de crisis.

La renovación de la flota se produce pocos días después de la incorporación de Felix Castillo como nuevo comisario de la Policía Municipal, tras la jubilación de Lorenzo Antolínez, Castillo llegó a Pozuelo con veinte años de experiencia en diferentes cuerpos de la Policía Municipal de la Comunidad de Madrid y después de ejercer como máximo responsable de Aranjuez.