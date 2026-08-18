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APOYO A LA CONCILIACIÓN

Esta es la ayuda de 100 euros que Pozuelo de Alarcón destinará a las familias hasta el 10 de septiembre

El apoyo económico está destinado para hijos menores de 12 años que hayan participado en los campamentos y programas de verano organizados por el Ayuntamiento

Niños en campamentos

Niños en campamentos / Comunidad de Madrid

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Joaquín de la Aleja

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha anunciado una nueva ayuda para las familias con hijos del municipio. El objetivo es brindar un apoyo económico para aquellos menores que asistan a campamentos de verano o cualquiera de los programas estivales que organiza el Ayuntamiento. La cuantía monetaria es de 100 euros y está dirigida a familias con hijos hasta 12 años.

La iniciativa, llevada a cabo por concejalía de Cultura, Conciliación, Educación y Relaciones con las Universidades, está concebida para ofrecer apoyo a la conciliación familiar, favoreciendo a su vez la realización de actividades culturales, artísticas o deportivas entre los más pequeños. Una medida que cuenta con un presupuesto total de 165.000 euros, una cantidad mayor en comparación con los 115.000 euros destinados a esta partida en la pasada convocatoria. 

Los interesados podrán solicitarla hasta el próximo 10 de septiembre en las Oficinas de Atención al Ciudadano del Consistorio y también de forma telemática a través de la sede electrónica de la web municipal. Como en años anteriores, las familias podrán presentar una única solicitud donde se reflejen todos hijos para los que se pide esta ayuda.  

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ofrece ayudas de 100 euros por hijo para campamentos

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ofrece ayudas de 100 euros por hijo para campamentos / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Requerimientos necesarios para solicitantes

Los solicitantes de esta ayuda deberán cumplir con todos los requerimientos necesarios para poder completarla. Solo los progenitores, tutores legales o acogedor de menores podrán realizar las tramitaciones y estar empadronados en Pozuelo de Alarcón.

Noticias relacionadas y más

También deben estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Seguridad Social, así como estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Además, las personas extranjeras deberán disponer de residencia legal en España.

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