Los vecinos de Pozuelo de Alarcón ya pueden recoger sus pulseras para los conciertos: dónde y a qué hora recogerlas

El municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón ya cuenta los días para el inicio de las fiestas de Nuestra Señora de la Consolación. Tendrán lugar del 5 al 13 de septiembre, y los vecinos empadronados en Pozuelo ya pueden recoger las pulseras de acceso rápido para los conciertos que tendrán lugar.

Este sistema es una de las novedades de este año para agilizar el acceso de todos los vecinos a los conciertos. Cuestan 10 euros y sirven para todas las sesiones de DJ y conciertos de cada día, incluido el de Vanesa Martín, cuya entrada suelta tiene un precio de 15 euros.

Ya van más de 1.700 pulseras vendidas

Desde que el pasado 24 de julio se abrió la venta de entradas solo para empadronados, ya se han vendido más de 1.700 pulseras, que se pueden seguir adquiriendo en este enlace, como el resto de entradas para cada concierto y sesiones de DJ por solo 2 euros. A partir del martes 25 de agosto se abrirá la venta al público en general de las entradas, ya que las pulseras son solo para vecinos de Pozuelo.

Las pulseras se entregan desde este lunes y hasta el mismo día del inicio de las fiestas (sábado 5) en el Espacio Cubo, en el número 2 de la calle San Rafael. Puede recogerlas el titular o cualquier allegado que acredite el resguardo de la compra online en horario de mañana de lunes a viernes durante las dos semanas que restan de agosto (10.00-15.00) y de mañana y tarde la primera semana de septiembre (10.00-14.00 y 16.00-20.00).

También se regalarán 'cubitos antidroga'

Además, con cada pulsera el Ayuntamiento regalará un 'cubito antidroga', un método que ya se usó en las pasadas fiestas del Carmen. Se trata de unos pequeños cubos, de aspecto similar a un cubito de hielo, capaces de detectar la presencia de sustancias utilizadas habitualmente en este tipo de delitos, como GHB o éxtasis líquido, burundanga, MDMA y determinados derivados de barbitúricos.

El consistorio va a regalar así hasta 2.000 de estos ‘cubitos’, que basta con llevar en el vaso durante las fiestas para evitar una práctica delictiva que por desgracia ocurre a menudo en fiestas y eventos con gran cantidad d epersonas. Cuando los interesados recojan sus pulseras de los conciertos y el ‘cubito’ de regalo, representantes del consistorio y de la propia Narxcup les explicarán de manera breve y sencilla el funcionamiento de este método contra la sumisión química.