Así es la lujosa casa de Gonzalo Miró en Pozuelo de Alarcón: piscina, 4 dormitorios y 5 baños repartidos en 600 m²

El presentador de televisión Gonzalo Miró se encuentra en un momento de cambios en su carrera. Tras el movimiento de sillas en los platós de RTVE, el periodista madrileño pasará a formar parte del programa Malas Lenguas, liderando el debate político que caracteriza a este formato televisivo. Mientras tanto, el tertuliano pasa los momentos de descanso en su casa de Pozuelo de Alarcón, una moderna vivienda ubicada en una de las urbanizaciones más exclusivas de este municipio.

El hogar de Gonzalo Miró posee buenas calidades, pero no corresponde al tipo de vivienda lujosa que cualquier persona puede imaginar al tratarse de la propiedad de un popular presentador de televisión. Este inmueble prioriza la funcionalidad y la discreción. Se ubica en un complejo residencial muy conocido por sus estrictas medidas de seguridad, además de que entre sus vecinos se encuentran exitosos empresarios, deportistas de alto nivel y muchos artistas.

Soltero, sin hijos y con cuatro dormitorios y cinco baños

A 10 kilómetros del centro de Madrid, este chalet diseñado por el prestigioso arquitecto Joaquín Torres -asociado a los estudios de arquitectura A-Cero Arquitectos- dispone de 600 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, cuenta con ascensor privado, cuatro dormitorios, cinco baños y varias terrazas, así como una piscina privada y jardín.

El recibidor de la vivienda de Gonzalo Miró con ascensor incluido / A-cero Arquitectos

La vivienda destaca por su amplitud en todas las estancias, con una decoración contemporánea y mucha luz natural gracias a sus grandes ventanales. Gonzalo Miró no tiene hijos ni tampoco está casado, aunque mantiene una relación con la modelo Noelia Velasco, con quien lleva alrededor de ocho años.

La decoración es elegante y sobria, en la que ha apostado por los muebles de diseño. Se percibe el gusto de Gonzalo Miró por el arte, ya que muchas de las estancias están adornadas con cuadros y obras de estilo contemporáneo. Se ha decantado por los materiales nobles, entre ellos la madera, y los tonos neutros.

El inmueble se caracteriza por una decoración austera

Los dormitorios están en las dos últimas plantas de la vivienda, siguiendo los mismos patrones que el resto de los interiores: elegancia y funcionalidad al más alto nivel. Las paredes están pintadas en blanco y escasean los elementos decorativos. La sencillez prima en toda esta vivienda de lujo que apuesta, ante todo, por la comodidad y funcionalidad.

Un dormitorio principal de la vivienda con mucha luz / A-cero Arquitectos

En definitiva, un acogedor hogar en el que descansar después de jornadas maratonianas en televisión al ritmo frenético que siempre impone la actualidad. Antes de fichar por el ente público, Gonzalo Miró fue, durante años, uno de los colaboradores habituales y más carismáticos de LaSexta. En septiembre de 2025, empezó a conducir el programa Directo al Grano y, un año después, asume un nuevo desafío profesional en Malas lenguas, aunque siempre dispondrá de las comodidades de su vivienda de La Finca en Pozuelo de Alarcón al final de sus jornadas.