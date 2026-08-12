Pozuelo de Alarcón amplia su oferta deportiva con la creación de Pozuelo Disc Golf

Pozuelo de Alarcón mantiene su compromiso con el deporte con la creación de Pozuelo Disc Golf, un nuevo club que, recientemente se incorpora oficialmente a la Asociación Española de Disc Golf (AEDG). La entidad nace con la finalidad de acercar esta disciplina a todos los vecinos de la ciudad, tanto jóvenes como adultos, para convertir el municipio en uno de los referentes de este deporte en la Comunidad de Madrid.

La incorporación ha sido anunciada por la propia AEDG, que da la bienvenida al club subrayando el crecimiento continuo que está experimentando el disc golf en España y el impulso que supone contar con una nueva entidad en la zona centro del país.

Un deporte de exterior para todas las edades

El disc golf es una combinación entre actividad física, precisión y contacto con la naturaleza. Los jugadores deben completar un recorrido lanzando un disco hasta introducirlo en una canasta específica con el menor número de lanzamientos posible. La dinámica deportiva es similar a la del golf tradicional.

Desde la AEDG destacan que se trata de una modalidad deportiva accesible para todas las personas, ya que, es un deporte que no requiere un alto rendimiento físico, debido a esto, la disciplina es apta para todas las edades, facilitando la participación tanto de jóvenes como de personas mayores.

La llegada de Pozuelo Disc Golf también permitirá reforzar la presencia de este deporte en la comunidad de Madrid, donde ya existen otros clubes que practican la disciplina. La integración de este club en la comunidad pozuelera, favorece la organización de competiciones, encuentros y actividades conjuntas.

"Nuestro lema es Disc Golf para todos"

El presidente del nuevo club, Toni Barrientos ha señalado que su lema es, "Disc Golf para todos" y que el objetivo de la entidad es acercar la disciplina a todos los vecinos de Pozuelo a través de programas para colegios, familias, seniors, campus y «disc capaces».

Barrientos también destaca que todas las actividades se desarrollan actualmente en el Parque Forestal Adolfo Suárez, donde ya existen cuatro recorridos permanentes adaptados o distintos niveles de experiencia.

Parque Forestal Adolfo Suarez, Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón / Cristina Diaz

Parque Forestal Adolfo Suárez, eje deportivo de Pozuelo

Pozuelo Disc Golf dispone de cuatro recorridos permanentes equipados con "churrocanastas", una solución provisional mientras continúa trabajando con el Ayuntamiento para instalar canastas reglamentarias homologadas que permitan consolidar un campo permanente de referencia en la zona oeste de la capital.

Además de la práctica deportiva, el proyecto apuesta por la inclusión y el deporte comunitario mediante programas específicos para centros educativos, familias, personas mayores y colectivos con discapacidad.

Con este nuevo club, pozuelo incorpora una disciplina todavía emergente en el país, pero con una comunidad de practicantes en constante crecimiento y que tiene por objetivo la consolidación del deporte como una alternativa de ocio saludable en uno de los principales espacios naturales del municipio pozuelero.