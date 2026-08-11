Pozuelo celebra el Día Internacional de la Juventud con una mañana de juegos y actividades en el CUBO Espacio Joven

Pozuelo de Alarcón se prepara para celebrar el Día Internacional de la Juventud con una jornada dedicada al ocio y al entretenimienot de los más jóvenes. Mañana 12 de agosto, el CUBO Espacio Joven acogerá un programa especial de actividades dirigido a chicos de entre 12 y 17 años, que podrán participar durante la mañana en diferentes propuestas organizadas con motivo de esta celebración.

La programación se desarrollará en horario de 9:00 a 14:00 horas y estará marcada por las gymkhanas y los juegos de agua. Entre las actividades previstas habrá carreras de obstáculos y partidos de baloncesto a ciegas, una propuesta que permitirá a los participantes disfrutar de una mañana diferente en las intalaciones municipales.

La jornada finalizará con un aperitivo para todos los participantes, que se ofrecerá en el exterior del CUBO Espacio Joven una vez terminadas las actividades. La iniciativa se enmarca en la programación especial organizada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón con motivo del Día Internacional de la Juventud, una jornada que busca reconocer el papel de los jóvenes. La actividad se suma, además, a las propuestas que el CUBO Espacio Joven desarrolla habitualmente a lo largo del año.

Más de 1.500 jóvenes han participado este año en actividades

La celebración del próximo 12 de agosto se incorpora a una programación que mantiene su actividad durante todo el año. Según señala el Ayuntamiento, más de 1.500 jóvenes han participado en las actividades organizadas en el CUBO Espacio Joven en lo que va de 2026.

Además de las propuestas de ocio, la Concejalía de Juventud impulsa programas de información dirigidos a los jóvenes en diferentes ámbitos. Entre ellos se encuentran áreas como el voluntariado y la prevención.

La actividad del CUBO no se limita a la jornada especial del Día Internacional de la Juventud. Durante el mes de agosto, sus salas de ocio continuarán abiertas por las mañanas, de 9:00 a 14:00 horas.Los jóvenes que quieran acudir durante este mes podrán utilizar estas instalaciones para compartir juegos de mesa, participar en diferentes actividades o disfrutar de los libros disponibles en la biblioteca del espacio.

Para participar es necesario estar registrado en la Concejalía de Juventud a través de la ficha de usuario que se puede descargar en este enlace.