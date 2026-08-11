12 DE AGOSTO
Pozuelo celebra el Día Internacional de la Juventud con una mañana de juegos y actividades en el CUBO Espacio Joven
Cerca de 1.500 jóvenes ya han participado este año en las actividades del CUBO Espacio Joven, que amplía su oferta en agosto
Pozuelo de Alarcón se prepara para celebrar el Día Internacional de la Juventud con una jornada dedicada al ocio y al entretenimienot de los más jóvenes. Mañana 12 de agosto, el CUBO Espacio Joven acogerá un programa especial de actividades dirigido a chicos de entre 12 y 17 años, que podrán participar durante la mañana en diferentes propuestas organizadas con motivo de esta celebración.
La programación se desarrollará en horario de 9:00 a 14:00 horas y estará marcada por las gymkhanas y los juegos de agua. Entre las actividades previstas habrá carreras de obstáculos y partidos de baloncesto a ciegas, una propuesta que permitirá a los participantes disfrutar de una mañana diferente en las intalaciones municipales.
La jornada finalizará con un aperitivo para todos los participantes, que se ofrecerá en el exterior del CUBO Espacio Joven una vez terminadas las actividades. La iniciativa se enmarca en la programación especial organizada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón con motivo del Día Internacional de la Juventud, una jornada que busca reconocer el papel de los jóvenes. La actividad se suma, además, a las propuestas que el CUBO Espacio Joven desarrolla habitualmente a lo largo del año.
Más de 1.500 jóvenes han participado este año en actividades
La celebración del próximo 12 de agosto se incorpora a una programación que mantiene su actividad durante todo el año. Según señala el Ayuntamiento, más de 1.500 jóvenes han participado en las actividades organizadas en el CUBO Espacio Joven en lo que va de 2026.
Además de las propuestas de ocio, la Concejalía de Juventud impulsa programas de información dirigidos a los jóvenes en diferentes ámbitos. Entre ellos se encuentran áreas como el voluntariado y la prevención.
La actividad del CUBO no se limita a la jornada especial del Día Internacional de la Juventud. Durante el mes de agosto, sus salas de ocio continuarán abiertas por las mañanas, de 9:00 a 14:00 horas.Los jóvenes que quieran acudir durante este mes podrán utilizar estas instalaciones para compartir juegos de mesa, participar en diferentes actividades o disfrutar de los libros disponibles en la biblioteca del espacio.
Para participar es necesario estar registrado en la Concejalía de Juventud a través de la ficha de usuario que se puede descargar en este enlace.
- Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
- Alcalá de Henares se llena de planes este fin de semana con las Fiestas de los Santos Niños: esta es la programación
- Más acera y dos nuevas plazas de aparcamiento: así avanzan las obras del Paseo de Goya en Móstoles
- ¿Se podrá ver el eclipse solar del 12 de agosto desde Móstoles? Esto es lo que ocurrirá en la ciudad
- Este es el cartel de toros de Feria en Alcalá de Henares: dos corridas, una novillada y un concurso de recortes
- Murdoku, el pasatiempos viral que conquista las librerías de Madrid este verano: 'He llegado a quedarme sin existencias
- Uno de los pueblos más bonitos de España está a una hora de Madrid: repleto de cascadas, con un lujoso balneario y perfecto para una escapada de fin de semana
- Nuevas aceras y menos barreras: así mejora la accesibilidad de siete calles del barrio de Campamento en Latina