Quién fue Antoñito el Quiosquero y por qué tiene una rotonda en Pozuelo de Alarcón

En el centro de la localidad de Pozuelo de Alarcón hay una rotonda cuyo nombre llama la atención de quienes la frecuentan. Es normal que los emplazamientos urbanos sean bautizados con referencias a personajes históricos o figuras ilustres, pero esta glorieta rinde homenaje a Antoñito “El Quiosquero”, un vecino muy querido del municipio. La respuesta está en más de cuatro décadas dedicadas a vender periódicos y en el cariño que supo ganarse entre varias generaciones de vecinos.

Antonio López Gómez (1942), también conocido como Antoñito “El Quiosquero”, “El señor de los papeles” o “El Papelero”, este último apodo hacía referencia a la conocida familia pozoleña de “Los Papeleros”. Fue un hombre que dedicó largos años a la venta de periódicos en Pozuelo de Alarcón, una vida entregada a una actividad con la que se ganó, además del pan, el cariño de varias generaciones de vecinos. Ese afecto fue tal que hoy da nombre a una de las rotondas más transitadas del municipio.

Día de la inauguración de la rotonda Antoñito "El Quiosquero" en 2018 / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

La profesión de vendedor de periódicos le vino de familia, siendo seis las generaciones que se han dedicado a este humilde oficio. El abuelo de su padre ya se dedicaba a la venta de prensa allá por el año 1890. Solían repartir los periódicos en carro o en bicicleta, una forma muy habitual de desarrollar la actividad por aquel entonces. Antoñito comenzó muy joven, ayudó a su padre con las ventas, aunque nunca fueron vendedores ambulantes, ya que su padre poseía la licencia de corresponsal de prensa.

“Llévese el periódico, pero páguelo”, decía Antoñito “El Quiosquero”

Fue con 34 años, en junio de 1974, cuando Antonio emprendió el oficio de quiosquero por su cuenta. Según relatan algunos medios locales, se levantaba a las cinco de la mañana para ir a recoger los periódicos y montaba un puesto de venta improvisado en Pozuelo Estación, concretamente, enfrente de la papelería ‘El Broche de Oro’ y de un bar que se llamaba ‘Norte’.

Sobre una mesa corriente, el vendedor de prensa ponía todos sus periódicos y una lata donde sus clientes pudieran depositar la peseta y media que costaba cada ejemplar, además de un cartelito que decía: “Por favor, llévese el periódico, pero páguelo”. Mantuvo este formato de venta durante unos meses, para después montar un quiosco de ladrillo situado al lado del muro de Renfe, ubicación donde pasaría el resto de su vida laboral.

Un centro comercial amenazó su existencia, pero los vecinos salieron al rescate de Antoñito “El Quiosquero”

Con la llegada de la democracia, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón quiso regularizar la situación del quiosco, llegando a un acuerdo de alquiler de 50 años por un 10% de cuota. Durante los años 70 y principios de los 80, el municipio experimentó un rápido crecimiento urbanístico y económico y, aunque la prensa escrita vivía una etapa dorada, la venta de periódicos y revistas no daba un margen de beneficio suficiente como para poder comprar su propio local.

Con la construcción del centro comercial de la Estación, Antonio estuvo a punto de perder su pequeño quiosco. El Consistorio estaba por la labor de retirarlo, una decisión que podría echar por tierra todos los esfuerzos que este quiosquero había llevado a cabo durante años. Sin embargo, la presión vecinal consiguió que el Ayuntamiento mantuviera el quiosco en su ubicación original.

Los días transcurrían en ese pequeño rincón junto a la Estación. Entre revistas, periódicos y demás productos de papelería, Antonio trabajaba de lunes a domingo. A su lado siempre estuvo su mujer, Concepción Pérez, con quien compartió buena parte de su vida en el quiosco, tanto en los buenos como en los malos momentos.

También contó siempre con el apoyo de los vecinos y sus clientes, entre los que se encontraban personalidades como los humoristas gráficos Forges y Peridis, quienes le dedicaron varios de sus dibujos y viñetas, así como el duque de Cádiz o el ex ministro de Hacienda, Calvo Sotelo, entre otras personas que vio crecer y que hoy ocupan importantes cargos en empresas e instituciones del país.

El momento de la jubilación

La idea que nunca se le pasó por la cabeza a Antonio mientras estaba inmerso en su labor terminó por imponerse: había llegado el momento de la jubilación. Después de más de 40 años, su hijo, tal y como lo hizo su padre en su momento, tomó el relevo del negocio. La llegada del periodismo digital y las nuevas tendencias de lectura provocó la caída progresiva de las ventas, hasta el punto de tomar la triste decisión de echar el cierre.

Pozuelo le dedicó una rotonda a Antoñito el Quiosquero en 2018 / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

En noviembre de 2019, el pequeño punto de venta de Antoñito “El Quiosquero” perdió todo el bullicio y la vitalidad que solía albergar, dejando atrás no solo la historia de un quiosquero entregado a su comunidad, sino también una parte de la historia de Pozuelo de Alarcón. Una historia que no será olvidada y permanecerá inscrita para siempre en el nombre de una rotonda.