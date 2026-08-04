DEL 5 AL 13 DE SEPTIEMBRE
Vanesa Martín, Pignoise o Despitados se darán cita en las fiestas de la Virgen de la Consolación en Pozuelo de Alarcón: programación completa
La plaza del Padre Vallet y el recinto ferial serán los principales escenarios de las fiestas de Pozuelo de Alarcón, que honran a la patrona de la ciudad entre el 5 y 13 de septiembre
Alejandro López Marclay
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha dado a desvelado la programación completa de las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Consolación, que se celebrarán del 5 al 13 de septiembre. La programación de las fiestas contiene variedad de actividades para todo público, desde conciertos, actividades infantiles culturales y encuentros populares, hasta festejos taurinos y los tradicionales actos litúrgicos para honrar a la patrona de la ciudad, estas son algunas de las propuestas que se festejarán en el centro del municipio y en la carpa del recinto ferial provisional.
En este espacio tendrán lugar gran parte de las actuaciones de música en vivo, de los que recientemente se han desvelado algunos artistas como, Pignoise, Vanessa Martín, Despistaos, Marlena o Marlon, además de la música de diversos DJ.
Por otro lado, hasta el 24 de agosto estará disponible la venta preferente para los vecinos de Pozuelo de un máximo de 4 entradas por empadronado, a través de este enlace. La venta al público general dará comienzo el día 25 de agosto, la información sobre el cartel se puede consultar en el siguiente enlace. Por último, el Ayuntamiento afirma que a finales de esta semana, desvelarán los conciertos de la "Noche Indie" y la venta de entradas.
Las entradas para los pozueleros son de dos euros
Las entradas para cada día de concierto cuestan 2 euros, a excepción de Vanesa Martín, que el valor es de 15 euros. Asimismo, el Ayuntamiento habilitó solo para empadronados un sistema de pulseras para acceder más rápido y fácil a la carpa. Cuesta 10 euros e incluyen todos los conciertos y sesiones de DJ de cada jornada.
Las unidades son limitadas hasta agotar existencias y de uso personal e intransferible. Se pueden comprar a través de la web de giglon.com y recogerlas en el Espacio Cubo desde la segunda quincena de agosto hasta el día antes del inicio de las fiestas.
La plaza del Padre Vallet será el epicentro de las fiestas
La plaza del Padre Vallet y su entorno será otro de los epicentros de la velada pozuelera, que arrancará el sábado 5 de septiembre a las 20:00 con el pregón de La Inseparable, una de las entidades culturales más representativas de Pozuelo.
Los actos en honor a la Virgen, también se desarrollarán en este entorno, como la solemne procesión que recorrerá el centro de Pozuelo desde la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora el domingo 6. A su vez ese día tendrá lugar la ofrenda floral y la solemne misa mayor en honor a la Virgen de la Consolación Coronada.
Asimismo, otro de los actos más emotivos de estas fiestas es la entrega de los máximos galardones de la ciudad con los que se reconoce este año como Hijo Adoptivo a don Jesús Higueras, párroco de Caná, y las medallas al Mérito de la Villa al empresario Enrique Cerezo y a la Congregación de Nuestra Señora de la Consolación Coronada. El acto tendrá lugar el lunes 7, coincidiendo con el día de la patrona, en el Patio de Segovia del Ayuntamiento.
Otras de las propuestas que el centro ofrece a sus vecinos, son los pasacalles, coloquios, los encuentros populares como la chocolatada o la pancetada y concursos como el de tortillas, son otras de las propuestas para disfrutar en el centro y en las que colaboran las peñas y asociaciones locales. En el apartado musical se podrá disfrutar en la zona centro, de la música de Depol y Nena Daconte, así como de la artista de cuplés Olga María Ramos, el cantante flamenco Antón Cortés y la orquesta La Factoría. Asimismo habrá varias sesiones de DJ como las de Parre o Daya, con entrada liberada.
Habrá servicio gratuito de autobuses
Para facilitar el desplazamiento al recinto ferial y el uso de aparcamientos disuasorios, el Consistorio pone a disposición de los vecinos dos servicios gratuitos de autobuses lanzaderas. Mantendrán una frecuencia de paso de 20 minutos desde el aparcamiento de San Juan de la Cruz y desde el Camino de las Huertas (EducArte), realizando varias paradas. Con la misma frecuencia e itinerario, realizarán el trayecto inverso.
A su vez, se pondrá a disposición de los vecinos un servicio gratuito de autobuses para facilitar la vuelta a casa con tres líneas. La 1 recorrerá Pozuelo Casco y urbanizaciones, la 2 para la zona sur y la 3 para la Zona Norte. La subida de pasajeros solo se admitirá en la parada del recinto ferial, la de la calle Canadá.
La feria taurina contará con una corrida de toros el 11 de septiembre
La feria taurina también ocupa una parte importante de la programación. Así, los maestros Román, Alejandro Mora y el pozuelero Álvaro Burdiel serán la terna de la corrida que tendrá lugar el viernes 11 de septiembre, a las 18:30, con astados de las ganaderías Valdefresno y El Sierro, en el coso instalado en la Plaza de las Américas.
Durante esta gran jornada, la ciudad también celebrará encierros y suelta de reses los días 7,10,11 y 12 de septiembre y este último se soltará el II Toro de Peñas. Los Aficionados al mundo taurino también podrán disfrutar de estos encuentros como el gran concurso de recortes con la participación de los mejores especialistas del país (7 de septiembre) y del espectáculo ecuestre "Compás a caballo" el día 8 de septiembre.
Las entradas para el concurso de recortes y la corrida ya se encuentran disponibles a través del siguiente enlace. También habrá venta de localidades en la taquilla los mismos días de ambos eventos desde las 10:00.
El deporte también es parte de la programación festiva con diferentes torneos de tenis, rugby, vóley-playa y hockey, que tendrán lugar en la Ciudad Deportiva Valle de las Cañas. El Polideportivo El Torreón acogerá el torneo de baloncesto Memorial Julio de Frutos y la Plaza Mayor, el de ajedrez.
Programación completa de las fiestas en honor a la Virgen de la Consolación de Pozuelo 2026
La venta de entradas al público general de las actividades programadas será a partir del próximo 25 de agosto. Este es el programa completo de las fiestas patronales de Pozuelo de Alarcón:
Sábado 5 de septiembre
- 11:30 IV Torneo FIFA (para PlayStation) en la calle Santa Lucía,2
- 12:00 coloquio taurino en la calle Constanilla del Olivar, 5
- 19:00-03:00 Atracciones de feria
- 19:00 pasacalles de inauguración de fiestas
- 19:45 rezo del Santo Rosario
- 20:00 pregón de inauguración de fiestas
- 20:30-21:30 concierto de pasodobles de la Asociación músico-cultural la lira de Pozuelo
- 20:30 Santa Misa y Salve Solemne
- 22:00-22:30 concierto de Depol
- 22:00-03:00 concierto Pignoise y sesiones Djs
- 23:45-03:00 sesión de Dj Parre
- 00:00 Castillo de fuegos artificiales
Domingo 6 de septiembre
- 10:30 desfile de la comparsa de gigantes y cabezudos
- 11:30 ofrenda floral a nuestra señora de la consolación coronada
- 12:00 solemne misa mayor en honor a la Virgen de la Consolación Coronada
- 19:00-00:00 actividades infantiles
- 19:00-03:00 atracciones de feria
- 20:00 Santa Misa
- 20:30 Solemne procesión en honor a nuestra Señora de la Consolación Coronada
- 22:00-03:00 la gran noche del indie
- 00:00-03:00 sesión de Daya Dj
Lunes 7 de septiembre
- 08:30 chocolatada popular en la plaza del Padre Vallet
- 09:00 tradicional encierro infantil en la calle Doctor Cornago
- 10:00 tradicional encierro
- 11:00 acto de entrega de medallas y condecoraciones en el Patio de Segovia
- 13:30 caldereta popular
- 18:30-20:00 'Mandarina y Serafín', espectáculo infantil
- 19:00-00: actividades infantiles en la plaza Mayor
- 19:00-03:00 atracciones de feria
- 19:30 pasacalles de las peñas a la feria taurina
- 20:00 concurso de recortes
- 20:00 misa funeral por los congregantes fallecidos
- 20:00 fiesta rociera
- 22:00 concierto de Vanesa Martín
- 22:30-00:00 concierto 'Corazón oxidado' Tributo a Fito y Fitipaldis
- 00:00-02:30 sesión de Dj Nano Jaquotot
Martes 8 de septiembre
- 18:00 jornada de animación musical y convivencia
- 19:00-00:00 atracciones de feria
- 19:30 'Compás a caballo'
- 20:00-21:30 concierto 'Vente al cuplé'
- 22:30 bollo preñao popular amenizado por la charanga 'Staccazzo' en la plaza Mayot
- 22:30-00:00 concierto 'Hija de la Luna' Tributo a Mecano
Miércoles 9 de septiembre
- 18:00 encierro infantil con toros hinchables en la plaza del Padre Vallet
- 19:00-00: actividades infantiles en la plaza Mayor
- 19:00-03:00 atracciones de feria
- 19:00 VI Campeonato de comer flanes
- 19:30 concurso de recortes infantil
- 20:30-21:30 concierto de la banda La Unión Musical
- 22:00-23:30 espectáculo de danza 'Donde nacen los sueños'
Jueves 10 de septiembre
- 13:00-15:00 concentración de peñas en la plaza del Padre Vallet
- 19:00-03:00 atracciones de feria
- 19:30 pasacalles de las peñas a la feria taurina
- 20:00 tradicional encierro
- 20:30-22:00 concierto de Antón Cortés ('Nuevos aires flamencos')
- 21:00 segunda pancetada en la plaza de toros
- 22:30-03:00 orquesta La Factoría 'tour 2026'
- 23:00 toro de fuego infantil
- 22:00-03:00 concierto de Despistaos y Marlena y la sesión Dj Teto
Viernes 11 de septiembre
- 10:00 encierro
- 12:30 XIV Concurso de tortillas en la plaza del Padre Vallet
- 18:00 tradicional pasacalles de las peñas a la feria taurina
- 18:30 corrida de toros
- 19:00 actividades infantiles en la plaza Mayor
- 19:30-03:00 atracciones en la feria
- 20:00-21:30 concierto de la banda la Inseparable
- 22:00-03:00 XVIII quedada generacional
- 22:00-03:00 Concierto de Marlon y sesiones de Djs
Sábado 12 de septiembre
- 10:00 tradicional encierro y suelta del toro de las peñas
- 11:00 tradicional encierro chiqui (infantil)
- 11:30 clase práctica para niños 'torneo de salón'
- 11:30 desfile y fiesta del chupete
- 19:00-03:00 atracciones de feria
- 20:00-21:30 festival de folclore de la Casa de Extremadura
- 22:00-23:30 concierto de Nena Daconte
- 22:00-03:00 concierto 'Black Out Festival'+8+locura parapa+Dj Mcfly
- 23:00 Pobre de Mí, con todas las peñas
- 00:00 traca de fin de fiestas
- 00:15 ofrenda de velas a la Virgen de la Consolación
- 01:00-03:00 sesión de Dj Sara Delgado
Domingo 13 de septiembre
- 11:30-15:00 y 19:00-00:00 atracciones de feria en el recinto ferial
- 12:30-14:00 espectáculo infantil
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