Vanesa Martín, Pignoise o Despitados se darán cita en las fiestas de la Virgen de la Consolación en Pozuelo de Alarcón: programación completa

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha dado a desvelado la programación completa de las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Consolación, que se celebrarán del 5 al 13 de septiembre. La programación de las fiestas contiene variedad de actividades para todo público, desde conciertos, actividades infantiles culturales y encuentros populares, hasta festejos taurinos y los tradicionales actos litúrgicos para honrar a la patrona de la ciudad, estas son algunas de las propuestas que se festejarán en el centro del municipio y en la carpa del recinto ferial provisional.

En este espacio tendrán lugar gran parte de las actuaciones de música en vivo, de los que recientemente se han desvelado algunos artistas como, Pignoise, Vanessa Martín, Despistaos, Marlena o Marlon, además de la música de diversos DJ.

Por otro lado, hasta el 24 de agosto estará disponible la venta preferente para los vecinos de Pozuelo de un máximo de 4 entradas por empadronado, a través de este enlace. La venta al público general dará comienzo el día 25 de agosto, la información sobre el cartel se puede consultar en el siguiente enlace. Por último, el Ayuntamiento afirma que a finales de esta semana, desvelarán los conciertos de la "Noche Indie" y la venta de entradas.

Las entradas para los pozueleros son de dos euros

Las entradas para cada día de concierto cuestan 2 euros, a excepción de Vanesa Martín, que el valor es de 15 euros. Asimismo, el Ayuntamiento habilitó solo para empadronados un sistema de pulseras para acceder más rápido y fácil a la carpa. Cuesta 10 euros e incluyen todos los conciertos y sesiones de DJ de cada jornada.

Las unidades son limitadas hasta agotar existencias y de uso personal e intransferible. Se pueden comprar a través de la web de giglon.com y recogerlas en el Espacio Cubo desde la segunda quincena de agosto hasta el día antes del inicio de las fiestas.

La plaza del Padre Vallet será el epicentro de las fiestas

La plaza del Padre Vallet y su entorno será otro de los epicentros de la velada pozuelera, que arrancará el sábado 5 de septiembre a las 20:00 con el pregón de La Inseparable, una de las entidades culturales más representativas de Pozuelo.

Los actos en honor a la Virgen, también se desarrollarán en este entorno, como la solemne procesión que recorrerá el centro de Pozuelo desde la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora el domingo 6. A su vez ese día tendrá lugar la ofrenda floral y la solemne misa mayor en honor a la Virgen de la Consolación Coronada.

Asimismo, otro de los actos más emotivos de estas fiestas es la entrega de los máximos galardones de la ciudad con los que se reconoce este año como Hijo Adoptivo a don Jesús Higueras, párroco de Caná, y las medallas al Mérito de la Villa al empresario Enrique Cerezo y a la Congregación de Nuestra Señora de la Consolación Coronada. El acto tendrá lugar el lunes 7, coincidiendo con el día de la patrona, en el Patio de Segovia del Ayuntamiento.

Otras de las propuestas que el centro ofrece a sus vecinos, son los pasacalles, coloquios, los encuentros populares como la chocolatada o la pancetada y concursos como el de tortillas, son otras de las propuestas para disfrutar en el centro y en las que colaboran las peñas y asociaciones locales. En el apartado musical se podrá disfrutar en la zona centro, de la música de Depol y Nena Daconte, así como de la artista de cuplés Olga María Ramos, el cantante flamenco Antón Cortés y la orquesta La Factoría. Asimismo habrá varias sesiones de DJ como las de Parre o Daya, con entrada liberada.

Habrá servicio gratuito de autobuses

Para facilitar el desplazamiento al recinto ferial y el uso de aparcamientos disuasorios, el Consistorio pone a disposición de los vecinos dos servicios gratuitos de autobuses lanzaderas. Mantendrán una frecuencia de paso de 20 minutos desde el aparcamiento de San Juan de la Cruz y desde el Camino de las Huertas (EducArte), realizando varias paradas. Con la misma frecuencia e itinerario, realizarán el trayecto inverso.

A su vez, se pondrá a disposición de los vecinos un servicio gratuito de autobuses para facilitar la vuelta a casa con tres líneas. La 1 recorrerá Pozuelo Casco y urbanizaciones, la 2 para la zona sur y la 3 para la Zona Norte. La subida de pasajeros solo se admitirá en la parada del recinto ferial, la de la calle Canadá.

La feria taurina contará con una corrida de toros el 11 de septiembre

La feria taurina también ocupa una parte importante de la programación. Así, los maestros Román, Alejandro Mora y el pozuelero Álvaro Burdiel serán la terna de la corrida que tendrá lugar el viernes 11 de septiembre, a las 18:30, con astados de las ganaderías Valdefresno y El Sierro, en el coso instalado en la Plaza de las Américas.

Durante esta gran jornada, la ciudad también celebrará encierros y suelta de reses los días 7,10,11 y 12 de septiembre y este último se soltará el II Toro de Peñas. Los Aficionados al mundo taurino también podrán disfrutar de estos encuentros como el gran concurso de recortes con la participación de los mejores especialistas del país (7 de septiembre) y del espectáculo ecuestre "Compás a caballo" el día 8 de septiembre.

Las entradas para el concurso de recortes y la corrida ya se encuentran disponibles a través del siguiente enlace. También habrá venta de localidades en la taquilla los mismos días de ambos eventos desde las 10:00.

El deporte también es parte de la programación festiva con diferentes torneos de tenis, rugby, vóley-playa y hockey, que tendrán lugar en la Ciudad Deportiva Valle de las Cañas. El Polideportivo El Torreón acogerá el torneo de baloncesto Memorial Julio de Frutos y la Plaza Mayor, el de ajedrez.

Programación completa de las fiestas en honor a la Virgen de la Consolación de Pozuelo 2026

La venta de entradas al público general de las actividades programadas será a partir del próximo 25 de agosto. Este es el programa completo de las fiestas patronales de Pozuelo de Alarcón:

Sábado 5 de septiembre

11:30 IV Torneo FIFA (para PlayStation) en la calle Santa Lucía,2

12:00 coloquio taurino en la calle Constanilla del Olivar, 5

19:00-03:00 Atracciones de feria

19:00 pasacalles de inauguración de fiestas

19:45 rezo del Santo Rosario

20:00 pregón de inauguración de fiestas

20:30-21:30 concierto de pasodobles de la Asociación músico-cultural la lira de Pozuelo

20:30 Santa Misa y Salve Solemne

22:00-22:30 concierto de Depol

22:00-03:00 concierto Pignoise y sesiones Djs

23:45-03:00 sesión de Dj Parre

00:00 Castillo de fuegos artificiales

Domingo 6 de septiembre

10:30 desfile de la comparsa de gigantes y cabezudos

11:30 ofrenda floral a nuestra señora de la consolación coronada

12:00 solemne misa mayor en honor a la Virgen de la Consolación Coronada

19:00-00:00 actividades infantiles

19:00-03:00 atracciones de feria

20:00 Santa Misa

20:30 Solemne procesión en honor a nuestra Señora de la Consolación Coronada

22:00-03:00 la gran noche del indie

00:00-03:00 sesión de Daya Dj

Lunes 7 de septiembre

08:30 chocolatada popular en la plaza del Padre Vallet

09:00 tradicional encierro infantil en la calle Doctor Cornago

10:00 tradicional encierro

11:00 acto de entrega de medallas y condecoraciones en el Patio de Segovia

13:30 caldereta popular

18:30-20:00 'Mandarina y Serafín', espectáculo infantil

19:00-00: actividades infantiles en la plaza Mayor

19:00-03:00 atracciones de feria

19:30 pasacalles de las peñas a la feria taurina

20:00 concurso de recortes

20:00 misa funeral por los congregantes fallecidos

20:00 fiesta rociera

22:00 concierto de Vanesa Martín

22:30-00:00 concierto 'Corazón oxidado' Tributo a Fito y Fitipaldis

00:00-02:30 sesión de Dj Nano Jaquotot

Martes 8 de septiembre

18:00 jornada de animación musical y convivencia

19:00-00:00 atracciones de feria

19:30 'Compás a caballo'

20:00-21:30 concierto 'Vente al cuplé'

22:30 bollo preñao popular amenizado por la charanga 'Staccazzo' en la plaza Mayot

22:30-00:00 concierto 'Hija de la Luna' Tributo a Mecano

Miércoles 9 de septiembre

18:00 encierro infantil con toros hinchables en la plaza del Padre Vallet

19:00-00: actividades infantiles en la plaza Mayor

19:00-03:00 atracciones de feria

19:00 VI Campeonato de comer flanes

19:30 concurso de recortes infantil

20:30-21:30 concierto de la banda La Unión Musical

22:00-23:30 espectáculo de danza 'Donde nacen los sueños'

Jueves 10 de septiembre

13:00-15:00 concentración de peñas en la plaza del Padre Vallet

19:00-03:00 atracciones de feria

19:30 pasacalles de las peñas a la feria taurina

20:00 tradicional encierro

20:30-22:00 concierto de Antón Cortés ('Nuevos aires flamencos')

21:00 segunda pancetada en la plaza de toros

22:30-03:00 orquesta La Factoría 'tour 2026'

23:00 toro de fuego infantil

22:00-03:00 concierto de Despistaos y Marlena y la sesión Dj Teto

Viernes 11 de septiembre

10:00 encierro

12:30 XIV Concurso de tortillas en la plaza del Padre Vallet

18:00 tradicional pasacalles de las peñas a la feria taurina

18:30 corrida de toros

19:00 actividades infantiles en la plaza Mayor

19:30-03:00 atracciones en la feria

20:00-21:30 concierto de la banda la Inseparable

22:00-03:00 XVIII quedada generacional

22:00-03:00 Concierto de Marlon y sesiones de Djs

Sábado 12 de septiembre

10:00 tradicional encierro y suelta del toro de las peñas

11:00 tradicional encierro chiqui (infantil)

11:30 clase práctica para niños 'torneo de salón'

11:30 desfile y fiesta del chupete

19:00-03:00 atracciones de feria

20:00-21:30 festival de folclore de la Casa de Extremadura

22:00-23:30 concierto de Nena Daconte

22:00-03:00 concierto 'Black Out Festival'+8+locura parapa+Dj Mcfly

23:00 Pobre de Mí, con todas las peñas

00:00 traca de fin de fiestas

00:15 ofrenda de velas a la Virgen de la Consolación

01:00-03:00 sesión de Dj Sara Delgado

Domingo 13 de septiembre