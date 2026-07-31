Pozuelo da luz verde a Huerta Grande: así será el proyecto urbanístico con 775 viviendas, más de la mitad a precios asequibles

El proyecto de Huerta Grande ha dado un paso decisivo para convertirse en realidad. La Junta de Gobierno Local de Pozuelo de Alarcón ha aprobado definitivamente el proyecto de urbanización del ámbito, en el último trimestre administrativo necesario antes del inicio de las obras. El desarrollo permitirá levantar 775 nuevas viviendas, de las que más de la mitad contarán con precios asequibles.

La aprobación supone el impulso definitivo a uno de los principales desarrollos urbanísticos previstos en Pozuelo durante los próximos años. Según ha informado el Ayuntamiento, las primeras actuaciones comenzarán en septiembre con la ampliación de la calle Campomanes, una intervención que busca mejorar la conexión con la carretera M-515 y aliviar los problemas de circulación que registra actualmente este acceso.

Los trabajos de construcción comenzarán en septiembre

En la actualidad, esta vía dispone únicamente de un carril de salida, lo que provoca retenciones entre el Camino de las Huertas y la carretera de Majadahonda. Con el proyecto aprobado, la calle pasará a contar con dos carriles por sentido, facilitando tanto la entrada como la salida del municipio y mejorando la movilidad de una de las zonas con mayor crecimiento residencial

De forma paralela, también a finales de septiembre empezarán las obras de urbanización. Cuando estén lo suficientemente avanzadas, comenzará la construcción de las 775 viviendas, que incluyen 329 de iniciativa privada a precios limitados (VPPL) y otras 105 promovidas por el propio Ayuntamiento dentro de su Plan Municipal de Vivienda para jóvenes empadronados, por el que el consistorio ya está construyendo otros 220 pisos en distintas zonas de la ciudad que sorteará en el tercer trimestre de este año.

En conjunto, el 56% de las viviendas previstas en Huerta Grande tendrá algún tipo de protección o precio limitado, un porcentaje que el Gobierno municipal destaca como una respuesta a la creciente demanda de vivienda asequible existente en la localidad.

Recuperación del patrimonio cultural

Además del componente residencial, el proyecto incorpora una actuación de carácter patrimonial. La urbanización permitirá recuperar el conjunto histórico conocido como 'El Viaje del Agua', donde se encuentra el antiguo lavadero de La Poza, catalogado como Bien de Interés Patrimonial por la Comunidad de Madrid. EL entorno será rehabilitado y se transformará en un nuevo parque que combinará la conservación del patrimonio con nuevos espacios para el ocio y el paseo.

La primera teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Miriam Picazo, explica que "este desarrollo va a cambiar por completo una zona estratégica para convertirla en un enclave privilegiado". Y recuerda que "la vivienda es el principal problema de las familias de Pozuelo, como las de toda España, por eso es una gran noticia que arranque ya la construcción de casi 800 y que más de la mitad sean viviendas a precios asequibles".

Por su parte, el presidente de la Junta de Compensación de dicho sector, Alejandro Fernández, asegura que "hoy culmina una etapa fundamental y comienza la transformación efectiva de Huerta Grande". "Este proyecto dará respuesta a la necesidad de vivienda en Pozuelo, mejorará los accesos y hará realidad un enclave residencial único, integrado en un entorno natural de gran valor. Está llamado a convertirse en un espacio de referencia donde calidad de vida, exclusividad, sostenibilidad y respeto por el patrimonio convivan en equilibrio", concluye.