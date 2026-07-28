El club de natación Pozuelo se convierte en tetracampeón de la categoría adaptada del campeonato de España

El club de Natación Pozuelo se ha convertido en tetracampeón este fin de semana en el Campeonato de España Absoluto por Clubes, disputado los 25 y 26 de julio en Castellón, conquistando la competición con su cuarto triunfo consecutivo en un torneo nacional. Con este título, el equipo pozuelero se posiciona como la mayor referencia de esta disciplina. El club finalizó primero con un total de 406 puntos, superando con creces al Club Natación Barcelona (334) y al valenciano CD Aquatic Campanar (254). Aportando además la mayor comitiva de nadadores para el próximo Campeonato de Europa.

Un torneo fundado en el compañerismo

El galardón se cimentó a través de la contribución colectiva del equipo y una actuación decisiva en los relevos. El equipo pozuelero celebro un pleno de victorias en las cuatro pruebas por equipos disputadas: tanto en el 4×50 estilos mixto, 4×100 estilos mixto, 4×50 libre mixto y 4×100 libre mixto.

Los ganadores del CN Pozuelo consiguieron un total de 15 medallas: nueve oros, dos platas, y cuatro bronces, en adición de los cuatro triunfos de los relevos. El campeonato se rige por un sistema multidiscapacidad que unifica las distintas categorías funcionales en una sola tabla de clasificación, otorgando las medallas mediante una puntuación común en lugar de premiar las clases deportivas.

Entre las actuaciones más destacadas de la competición, sobresalieron en las pruebas individuales, Teresa Perales fue campeona en 50 braza y 50 espaldas, además de obtener el bronce en 150 estilos. Anastasiya Dmytriv se coronó campeona en 100 mariposas y subcampeona en 200 estilos y 100 braza, mientras que Catalina Sagastizábal ganó en 50 mariposa y consiguió el bronce en 400 libres. Asimismo David Sánchez fue campeón en 50 mariposa, Carlos Martínez consiguió el bronce en 100 braza y Júlia Masa conquistó el bronce en 200 libres.

Nueve plusmarcas españolas

El torneo dejó tras de si, nueve nuevas plusmarcas nacionales para deportistas del Club Natación de Pozuelo. Miguel Angel Navarro establecio cuatro récords españoles de la clase S1 en 50, 100 y 200 metros libre y 150 estilos, en cambio, Catalina Sagastizábal batió las plusmarcas nacionales de la clase S6 en 50,100 y 400 libres. Por otro lado, Teresa Perales logró nuevos récords de España en la clase S2 en 50 espalda y 50 mariposas.

Nueve competidores en el torneo continental

Durante la competición, el entrenador nacional, Laureano Gil, confirmó la convocatoria para el próximo Torneo de Europa Kocaeli (Turquía), en la que constan nueve nadadores del Club Natación Pozuelo, entre ellos: Catalina Sagastizábal, Carlos Martínez, Anastasiya Dmytriv, Lydia Jiménez, Miguel Ángel Navarro, Teresa Perales, David Sánchez y Alicia Arias.

El plantel se alza como la mayor representación internacional alcanzada por el club, que asimismo contará con tres debutantes en un Campeonato de Europa.

Valoración del trabajo técnico

El club a su vez ha querido agradecer el trabajo del plantel técnico y de apoyo, agradeciendo la dedicación de Darío, Carlos, Justy, Patricia Prieto, Miguel Ángel, Juan, Ignacio, Irene y Mario, cuyo esfuerzo durante la temporada ha contribuido al éxito deportivo.

La valoración tiene un importante significado para Patricia Nieto, quien recientemente fue distinguida por la Asociación Española de Técnicos de Natación (AETN) por su trayectoria y su contribución al desarrollo de este deporte.

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Ahora siendo tetracampeones, el Club Natación Pozuelo reafirma su posición como uno de los grandes referentes de la natación adaptada nacional y en miras del Campeonato de Europa, cimentando una presencia sin precedentes en el equipo español.