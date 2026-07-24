Pozuelo se prepara para acoger a más de 100 evacuados por los incendios de Madrid, Ávila y Toledo

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ya trabaja en los preparativos para tener todo listo ante la posibilidad de acoger en cualquier momento a algunas de las miles de personas que están siendo evacuadas de distintos municipios de la zona oeste de la Comunidad de Madrid, arrasada por lo que ya se considera el peor incendio en la historia de esta región.

Tan pronto como ha recibido el aviso oficial de la Dirección General de Emergencias de la Comunidad este mediodía, el consistorio ha movilizado a su Policía Municipal, el Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (SEAPA), Protección Civil y los propios servicios municipales para preparar el pabellón Daniela Kaiser del polideportivo Valle de las Cañas.

Estas instalaciones, con capacidad para acoger a un centenar de personas, cuentan con climatización, aseos y duchas suficientes. Además, el Gobierno local ya está gestionando y organizando todo lo necesario para garantizar también camas, comida y agua si la evolución de estos incendios obliga a seguir evacuando personas de las zonas afectadas.

Posibles cancelaciones

Esta emergencia ha provocado ya la suspensión de las clases de gimnasia rítmica previstas para esta tarde en el mencionado pabellón. Y podrían verse afectadas otras actividades en el Valle de las Cañas para la semana que viene, como las colonias de verano, si en las próximas horas o durante el fin de semana finalmente hay que utilizarlas para alojar a ese centenar de evacuados.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón se suma así a otros de la misma zona, como Las Rozas o Villaviciosa de Odón, a los que ya han empezado a llegar evacuados y ruega a los usuarios del Valle de las Cañas que disculpen y entiendan las molestias provocadas por posibles cancelaciones de las que el consistorio irá informando puntualmente en función de cómo vayan transcurriendo los acontecimientos.