Pozuelo de Alarcón habilita nuevos puntos de donación de sangre para reforzar las reservas este verano

Durante el verano, las donaciones de sangre descienden alrededor de un 30 % debido, principalmente, a las vacaciones y al cierre temporal de los puntos habituales de extracción en empresas y universidades. Al mismo tiempo, el periodo estival coincide con un aumento de la movilidad y de las actividades al aire libre, factores que incrementan el riesgo de accidentes.

Durante los meses de julio y agosto, España registra el mayor volumen de desplazamientos interurbanos del año. Aunque la seguridad vial ha mejorado en las últimas décadas, el verano continúa concentrando un elevado número de siniestros con víctimas que requieren atención hospitalaria urgente. Un solo paciente con traumatismos graves puede necesitar entre 10 y 30 bolsas de sangre durante las primeras horas de tratamiento en urgencias o en el quirófano.

A esta situación se suma un factor determinante: la sangre no puede fabricarse ni almacenarse de forma indefinida. Los glóbulos rojos tienen una vida útil aproximada de 42 días, mientras que las plaquetas solo pueden conservarse entre cinco y siete días. Esto impide crear grandes reservas antes del inicio de la temporada estival, por lo que mantener un flujo constante de donaciones resulta imprescindible.

Con el objetivo de facilitar la donación, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha habilitado diversos puntos de extracción en la ciudad.

Ubicación de la campaña de donación de sangre

Plaza del Padre Vallet: de 17:00 a 21:00 horas.

En un comunicado publicado en la red social X, el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid informó de que, gracias a la solidaridad de los donantes, ha logrado recuperar los niveles de reserva de sangre en la región. No obstante, el organismo insiste en la necesidad de mantener el ritmo de las donaciones, ya que la limitada vida útil de los componentes sanguíneos hace imposible almacenar grandes cantidades durante largos periodos.

¿Qué hacen los centros de transfusión con la sangre donada?

Todas las donaciones recogidas en hospitales y en los distintos puntos habilitados son trasladadas al Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Allí, cada unidad de sangre es sometida a controles analíticos para garantizar su seguridad y posteriormente pasa por un proceso denominado fraccionamiento, mediante el cual se separa en tres componentes: hematíes (glóbulos rojos), plaquetas y plasma.

Cada uno de estos componentes puede destinarse a pacientes con necesidades diferentes, por lo que una sola donación puede llegar a beneficiar hasta a tres personas. Una vez procesados y conservados en las condiciones adecuadas, los distintos componentes sanguíneos se distribuyen a los hospitales de la Comunidad de Madrid en función de sus necesidades asistenciales.