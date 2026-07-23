Pozuelo de Alarcón presenta una programación taurina: recortadores, caballos y el regreso del Toro de Peñas

Pozuelo de Alarcón ha dado a conocer su programación taurina para las próximas Ferias y Fiestas 2026 en honor a Nuestra Señora de la Consolación. En un acto celebrado en la Sala Antonio Bienvenida de Las Ventas, las principales autoridades locales, junto al empresario Rafael Ayuso y la periodista Beatriz García, se han presentado los eventos que formarán parte de esta cita con la tauromaquia en la localidad madrileña.

El evento principal será la corrida de toros del próximo viernes 11 de septiembre, con astados de las ganaderías de El Sierro y Valdefresno. La tarde de lidia dará comienzo a las 18:30 horas en la Plaza de las Américas, y estará a cargo de tres jóvenes matadores: Román, quien este año 2026 ya ha logrado salir por la puerta grande de Las Ventas; el cacereño Alejandro Mora; y el diestro local Álvaro Burdiel, quienes también han estado presentes en el acto de presentación del ciclo.

Recortadores, caballos y el regreso del Toro de Peñas

La propuesta taurina se completa con un concurso de recortadores el lunes 7 de septiembre, que contará con la participación de reconocidos saltadores del ámbito nacional. El martes 8 de septiembre, será el turno del espectáculo ecuestre ‘Compás a Caballo’, con acceso gratuito para todos los públicos. Al igual que la corrida de toros, ambos eventos serán acogidos en la Plaza de las Américas.

Otro de los platos fuertes de esta programación dedicada a la tradición y el arte taurino, serán los populares encierros de los días 7, 10, 11 y 12 de septiembre. Para el día 12 de septiembre se espera una segunda edición del ‘Toro de Peñas’.

Entradas a la venta desde el 1 de agosto

Durante el acto de presentación, todas las intervenciones coincidieron en poner en valor la apuesta del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por la tauromaquia, la arraigada tradición taurina de la localidad y la importancia del cartel confeccionado para estas fiestas.

Las entradas podrán adquirirse de forma online a partir del sábado 1 de agosto, y en taquilla los días 7 y 11 de septiembre desde las 10:00 horas. Los precios de la corrida oscilarán entre 15 y 30 euros, mientras que el concurso de recortes tendrá un coste de 5 euros.