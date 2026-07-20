Félix Castillo asume el mando de la Policía Municipal de Pozuelo con el objetivo de reforzar la seguridad en la ciudad

Pozuelo de Alarcón desde el pasado viernes 17 de julio, tiene al frente de la Policía Municipal al nuevo comisario jefe, Félix Castillo Hernández, que llega a la ciudad pozuelera con 20 años de experiencia en distintas Policías Municipales de la región, tales como las de Getafe y Aranjuez, donde también ejercía la máxima responsabilidad desde 2023. Además, cuenta con tres licenciaturas como Derecho, Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Economía, y sendos másteres en Seguridad y Dirección Financiera.

El viernes, se celebró en la Sala La Capilla del Ayuntamiento el acto de su toma de posesión como máximo responsable del cuerpo local de seguridad. La alcaldesa, Paloma Tejero, ha presidido la ceremonia a la que también ha asistido el comisario de la Policía Nacional de Pozuelo, Celso Galván, el director general de seguridad 112, Luis Miguel González, y el coordinador del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Pozuelo (SEAPA), Juan Antonio González.

"Que Pozuelo se cada vez más seguro"

Tras la firma del decreto de nombramiento, la regidora, que ha felicitado al nuevo comisario por su cargo y le ha dado la bienvenida a la ciudad, insistía en que "no nos conformamos con que Pozuelo sea ya y desde hace tiempo la ciudad con menos delitos en toda la región, como demuestran los datos oficiales. Además de ser el más seguro, queremos que nuestro municipio lo sea cada vez más. Y para ello estamos invirtiendo en más recursos humanos y mejores medios materiales". "No tengo ninguna duda de que el nuevo comisario, como el que se acaba de jubilar y al que agradezco su labor en estos tres años, será una pieza clave y un revulsivo para el trabajo encomiable que realizan nuestros 170 agentes municipales cada día". Ha apostillado Paloma Tejero.

Esta estrategia sigue el plan del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de resguardar la seguridad ciudadana, con el mismo rigor y tenacidad que la Policía Municipal viene demostrando a lo largo de los años en la ciudad. Una decisión que mantiene el riguroso enfoque en seguridad vecinal que posiciona a Pozuelo como la ciudad con la tasa de criminalidad más baja de la Comunidad de Madrid,