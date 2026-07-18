FIESTAS
Fuegos artificiales en Pozuelo: fecha, hora y ubicación del gran espectáculo que pone fin a las Fiestas del Carmen
Este año el espectáculo pirotécnico de Pozuelo de Alarcón viene acompañado de una vibrante sesión de DJ para bailar y disfrutar, te damos toda la información para que no te lo pierdas
Alejandro López Marclay
Las Fiestas del Carmen de Pozuelo de Alarcón llegan a su gran despedida con una última jornada cargada de música, tradición y espectáculo. Tras una semana de actividades para todos los públicos, el broche final llegará con una de las citas más esperadas: el espectáculo de fuegos artificiales que iluminará el cielo de la localidad.
La cita será el sábado 18 de julio a las 23:45 horas en el Parque Prados de Torrejón, donde los asistentes podrán disfrutar de la tradicional pirotecnia hasta la medianoche. Este año, además, el espectáculo estará acompañado por la música del DJ Willy Alcocer, que prolongará la celebración desde las 23:30 hasta la 1:30 horas con una sesión pensada para mantener el ambiente festivo entre los vecinos.
El DJ, locutor, redactor y productor musical español será uno de los protagonistas de la última noche de las fiestas en honor a Nuestra Señora del Carmen. Su actuación ha generado gran expectación entre los pozueleros, que afrontan el cierre de una semana repleta de encuentros, actividades familiares y momentos de celebración.
Todas las actividades para despedir las Fiestas del Carmen de Pozuelo
Antes de la gran noche, la programación del sábado 18 de julio ofrecerá propuestas para todas las edades:
Casa Museo de los Gigantes y Cabezudos
- Jornada de puertas abiertas.
- De 11:00 a 13:30 horas.
- Lugar: Auditorio "El Torreón".
Rondón de Peñas
- Acompañado por la charanga "El Desfase".
- A las 13:00 horas.
- Lugar: calle San Antonio, número 2.
Ferial Prados de Torrejón
- De 19:00 a 1:30 horas.
- Lugar: Parque Prados de Torrejón.
Actividades infantiles
- Castillos hinchables, jumping park, ludoteca, juegos recreativos familiares y talleres.
- De 19:00 a 00:00 horas.
- Lugar: Parque Prados de Torrejón.
Espectáculo infantil 'La hora del recreo', de los Hermanos Aragón
- A las 19:00 horas.
- Lugar: Parque Prados de Torrejón.
Concierto tributo a La Oreja de Van Gogh 'Cuéntame al oído'
- De 22:00 a 23:30 horas.
- Lugar: Parque Prados de Torrejón.
Con esta programación, Pozuelo pone el cierre a sus Fiestas del Carmen con una jornada diseñada para disfrutar en familia y despedir por todo lo alto una celebración que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a la música, la tradición y la convivencia.
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