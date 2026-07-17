Las Fiestas del Carmen de Pozuelo de Alarcón llegan a su recta final: todos los planes de los últimos días

Tras una semana completamente llena de emociones, liturgias, atracciones, paellas y conciertos, Pozuelo de Alarcón pone el broche final a las Fiestas del Carmen. Y para eso, la localidad pozuelera mantiene una programación a la altura de esta semana, llena de espíritu festivo, y al nivel de la comunidad que todos los años se organiza para tan tradicionales fiestas. La programación para el día de hoy, comienza con el Ferial en el Parque Prados de Torrejón, desde las 19:00 horas hasta las 01:30 horas. En el Ferial se instalarán, castillos hinchables, un jumping park, una ludoteca, juegos recreativos familiares y talleres.

Alrededor de las 20:00 horas en la calle Benigno Granizo, se celebrará un pasacalles de la comparsa de Gigantes y Cabezudos. Más tarde a las 20:30 la Peña Taurina Seis y Medio, llevará a cabo un tradicional encierro infantil, donde los niños podrán correr delante de los carretones. Además, a las 21:00 horas se celebrará una merienda popular en colaboración con la Peña La Estación donde todos los asistentes podrán disfrutar de bocadillos de lomo, hamburguesas y refrescos. Además, desde las 20:00 horas hasta las 22:00 horas, puedes disfrutar una velada musical como ninguna otra con "Talento Pozuelo", donde los grupos locales Lili Ritz, Todo mal y El Muerto Rafa tocarán sus mejores canciones para levantar el ambiente. Pero el panorama musical no termina ahí, ya que desde las 22:00 hasta las 01:30 horas se presentan en el escenario pozuelero del Parque Prados de Torrejón, La Tremenda, con DJ Pulpo, un concierto tributo a Pereza, Leiva y El Canto del Loco. Presentado por DJ Pulpo, que estará aportando sus mezclas en la animación, finalizando la jornada del día de hoy, con mucha emoción.

El broche final del fin de semana, tampoco se queda atrás:

Sábado 18 de julio:

Casa Museo de los Gigantes y Cabezudos

Jornada de puertas abiertas.

De 11:00 horas a 13:30 horas.

Lugar: Auditorio "El Torreón".

Rondón de Peñas

Acompañados de la charanga "El Desfase".

A las 13:00 horas.

Lugar: Calle San Antonio n.º 2.

Ferial Prados de Torrejón

De 19:00 a 1:30 horas.

Lugar: Parque Prados de Torrejón.

Actividades infantiles: castillos hinchables, jumping park, ludoteca, juegos recreativos familiares y talleres.

De 19:00 a 00:00 horas.

Lugar: Parque Prados de Torrejón.

Espectáculo Infantil: "La hora del recreo" de los Hermanos Aragón

A las 19:00 horas

Lugar: Parque Prados de Torrejón.

Concierto Tributo a la Oreja de Van Gogh "Cuéntame al oído"

De 22:00 a 23:30 horas.

Lugar: Parque Prados de Torrejón.

Y para finalizar con la frente en alto, el espectáculo pirotécnico final será celebrado desde las 23:45 horas a las 00:00 horas en el Parque Prados de Torrejón, en una actuación que no solo será de impacto visual, pues el espectáculo será acompañado por la sesión musical de DJ Willy Alcocer quien hará vibrar el escenario entre fuegos artificiales, desde las 23:30 horas hasta las 01:30 horas. Sin duda una fiesta que no dejará en disgusto a ninguno de los asistentes.