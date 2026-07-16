FESTIVOS
Festivo en Pozuelo de Alarcón: estos son los supermercados que abren por el Día del Carmen, 16 de julio
Descubre la ubicación y los horarios de los establecimientos donde poder realizar tus compras durante los festivos locales
Joaquín De la Aleja
La localidad de Pozuelo de Alarcón se encuentra en plena celebración de sus fiestas en honor a Nuestra Señora del Carmen, que abarcan del 15 al 18 de julio, con una amplia programación de actividades, como paellas populares, conciertos, limonadas o asistir a el Ferial Prados de Torreón. Pero esto no significa que la vida cotidiana deje de desarrollarse de forma habitual, por lo que se necesitará, al igual que cualquier día del año, realizar las compras pertinentes para el hogar.
Por esta razón, se pone a disposición un listado con los diferentes supermercados de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón que permanecerán abiertos durante las Fiestas del Carmen 2026, con ubicación y horarios de apertura y cierre.
- BM Supermercados en Travesía de Peñalara, 1. Abierto de 09:00 a 22:00 horas.
- BM Supermercados en Av. de Luis García Cereceda, 5. Abierto de 09:00 a 22:00 horas.
- Alcampo Supermercado en Avenida Juan Pablo XXIII, 10. Abierto de 09:15 a 21:30 horas.
- Carrefour en Ctra. de Boadilla del Monte, km. 1. Abierto de 09:00 a 22:00 horas.
- Mercadona en C. de Peñalara de Aravaca, 15. Abierto de 09:00 a 21:30 horas.
- Hiper Pozuelo en C. Sevilla, 5. Abierto de 10:00 a 21:30 horas.
- Supercor en C. Benito Quemada, 16. Abierto de 09:00 a 22:00 horas.
- Carrefour Express en C. de Antonio Díaz, 2. Abierto de 09:00 a 22:00 horas.
- Supercor Express en Av. de la Comunidad de Madrid, 3. Abierto de 08:30 a 00:00 horas.
- Supermercados La Despensa en Vía de las Dos Castillas, 16. Abierto de 09:00 a 22:00 horas.
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