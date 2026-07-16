Festivo en Pozuelo de Alarcón: estos son los supermercados que abren por el Día del Carmen, 16 de julio

La localidad de Pozuelo de Alarcón se encuentra en plena celebración de sus fiestas en honor a Nuestra Señora del Carmen, que abarcan del 15 al 18 de julio, con una amplia programación de actividades, como paellas populares, conciertos, limonadas o asistir a el Ferial Prados de Torreón. Pero esto no significa que la vida cotidiana deje de desarrollarse de forma habitual, por lo que se necesitará, al igual que cualquier día del año, realizar las compras pertinentes para el hogar.

Por esta razón, se pone a disposición un listado con los diferentes supermercados de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón que permanecerán abiertos durante las Fiestas del Carmen 2026, con ubicación y horarios de apertura y cierre.