Los cubitos de hielo cambian de color si detectan droga: así funciona la nueva medida de Pozuelo contra la sumisión química

Las fiestas patronales de Pozuelo de Alarcón, en honor a Nuestra Señora del Carmen, ya están en marcha. La programación arrancó este miércoles y se prolongará hasta el sábado, con el jueves como festivo local. Durante estos días, el municipio acogerá conciertos, actividades familiares y propuestas de ocio, entre ellas la actuación de Hermanos Martínez en el escenario del Parque Prados de Torrejón.

Junto a la agenda festiva, el Ayuntamiento ha puesto el foco este año en la prevención de las agresiones mediante sumisión química. Con ese objetivo, ha puesto en marcha una experiencia piloto que permitirá repartir más de un centenar de dispositivos antidroga durante el viernes y el sábado, las jornadas de mayor afluencia de público.

Se trata de unos pequeños cubos, de aspecto similar a un cubito de hielo, capaces de detectar la presencia de sustancias utilizadas habitualmente en este tipo de delitos, como GHB o éxtasis líquido, burundanga, MDMA y determinados derivados de barbitúricos. Desde el Consistorio destacan que, además de su función preventiva, la iniciativa pretende actuar como elemento disuasorio frente a posibles agresores.

Un sistema que inutiliza la bebida contaminada

El dispositivo incorpora un polímero superabsorbente que, al entrar en contacto con determinadas sustancias estupefacientes, transforma el líquido en una gelatina densa en apenas unos segundos. Al mismo tiempo, la bebida cambia de color y adquiere un tono azulado con un sabor amargo, dos señales que alertan de una posible manipulación e impiden su consumo.

El Ayuntamiento y la empresa Narxcup, en la que participan varios pozueleros, instalarán una carpa el viernes y sábado en el recinto de Prados de Torrejón / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

El proyecto se desarrolla en colaboración con la empresa Narxcup, responsable de la patente de este sistema. Santiago Marquina, socio y director de desarrollo de negocio de la compañía, explica que el interés por este producto ha crecido en los últimos meses y que numerosos ayuntamientos, festivales de música y otras entidades ya se han interesado por incorporarlo a sus eventos.

Los vecinos que deseen obtener uno de estos dispositivos podrán hacerlo el viernes y el sábado en la carpa instalada en el Parque Prados de Torrejón. En ese mismo espacio también se desarrollarán actividades de sensibilización dirigidas especialmente a los jóvenes, con juegos y pruebas centradas en la prevención del consumo de alcohol y otras sustancias.

La tercera teniente de alcalde y concejala de Fiestas, Almudena Ruiz, ha defendido la iniciativa asegurando que "ya somos la ciudad más segura de toda la región y lo queremos seguir siendo también en nuestras fiestas. Por eso vamos a probar este método tan sencillo como eficaz para evitar situaciones que, aunque muy infrecuentes en Pozuelo, nos obligan a hacer todo lo posible para garantizar la máxima seguridad de nuestros vecinos".

Más de 300 denuncias al año

La iniciativa llega en un contexto marcado por el aumento de las denuncias por agresiones sexuales con sospecha de sumisión química. Según los datos del Ministerio del Interior, desde 2022 se registran en España más de 300 denuncias anuales por este tipo de delitos. Ese año se alcanzó el máximo reciente, con 315 casos, frente a los 65 contabilizados en 2021.

Con esta experiencia piloto, Pozuelo de Alarcón se suma a la lista de municipios que buscan reforzar las medidas preventivas durante las celebraciones multitudinarias, incorporando nuevas herramientas de protección y sensibilización para los asistentes.