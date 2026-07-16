SUCESO EN MADRID
Aparatoso incendio en una vivienda de Pozuelo: las llamas salían por la fachada a la llegada de los bomberos
El fuego, localizado en una habitación, obligó a la intervención de seis dotaciones de Bomberos en la calle Carretera de Húmera, en Pozuelo de Alarcón.
Seis dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid han intervenido este jueves en un incendio declarado en una vivienda situada en la calle Carretera de Húmera, número 96, en Pozuelo de Alarcón.
El aviso se recibió en torno a las 12:00 horas. A la llegada de los primeros equipos, las llamas ya rompían por la fachada del edificio, por lo que los bomberos iniciaron las labores de extinción tanto desde el exterior como desde el interior del inmueble.
Tras localizar el origen del fuego en una de las habitaciones, los efectivos consiguieron controlar y extinguir el incendio. Posteriormente, realizaron las labores de ventilación de la vivienda para eliminar el humo acumulado.
No se han registrado personas heridas ni intoxicadas como consecuencia del suceso. En el operativo también han colaborado efectivos de SEAPA Pozuelo y agentes de la Policía Local.
- La piscina natural a una hora y media de Madrid perfecta para escapar del calor: agua cristalina, senderos y entrada gratuita
- Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
- Las escaleras más bonitas de Madrid se encuentran en este museo: una joya de 1928 que se puede visitar gratis en pleno centro
- El pueblo de Madrid donde refresca en agosto: rutas de montaña, noches con manta y una escapada a menos de una hora de la capital
- El pueblo a 10 kilómetros de Móstoles donde se grabó 'Aquí no hay quien viva', 20 años después del final de la serie
- Las obras de Atocha cambian los Cercanías de Alcalá de Henares desde el 17 de julio: todo lo que debes saber
- Ya publicadas las notas de corte de la Universidad Complutense de Madrid para el curso 2026/2027: descubre aquí si has entrado en la carrera
- Flamenco gratis en Madrid toda la semana: Ballet Español presenta escuela bolera y danza estilizada en este parque de Chamberí