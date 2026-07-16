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SUCESO EN MADRID

Aparatoso incendio en una vivienda de Pozuelo: las llamas salían por la fachada a la llegada de los bomberos

El fuego, localizado en una habitación, obligó a la intervención de seis dotaciones de Bomberos en la calle Carretera de Húmera, en Pozuelo de Alarcón.

Un incendio en una vivienda de Pozuelo de Alarcón obliga a confinar a todo un edificio

Un incendio en una vivienda de Pozuelo de Alarcón obliga a confinar a todo un edificio

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Inés Valero

Madrid

Seis dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid han intervenido este jueves en un incendio declarado en una vivienda situada en la calle Carretera de Húmera, número 96, en Pozuelo de Alarcón.

El aviso se recibió en torno a las 12:00 horas. A la llegada de los primeros equipos, las llamas ya rompían por la fachada del edificio, por lo que los bomberos iniciaron las labores de extinción tanto desde el exterior como desde el interior del inmueble.

Tras localizar el origen del fuego en una de las habitaciones, los efectivos consiguieron controlar y extinguir el incendio. Posteriormente, realizaron las labores de ventilación de la vivienda para eliminar el humo acumulado.

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No se han registrado personas heridas ni intoxicadas como consecuencia del suceso. En el operativo también han colaborado efectivos de SEAPA Pozuelo y agentes de la Policía Local.

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