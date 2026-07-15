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MUNDIAL 2026

Pozuelo se vuelca con España: el Zoco instalará una pantalla gigante para ver gratis la final del Mundial

El horario de cierre del centro será el habitual, a las 00:00 horas, una oportunidad para vivir con la máxima emoción el evento deportivo más esperado del momento

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Joaquín De la Aleja

La Selección Española de Fútbol ha conseguido derrotar a Francia y hacerse hueco en la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Una cita que la localidad de Pozuelo de Alarcón podrá disfrutar a lo grande con la pantalla gigante instalada en el hall del centro comercial ZOCO, ubicado en la calle Barlovento 30 (Crta. Pozuelo a TVE Km. 5'8).

De hecho, no es la primera emisión en gran formato que se emite en este centro comercial. La iniciativa se impulsó desde el inicio del campeonato, y los apasionados del deporte rey ya pudieron presenciar los primeros encuentros de la Selección Española en el interior de estas instalaciones, como por ejemplo, cuando La Roja no logró superar la meta de la selección de Cabo Verde, un resultado muy alejado de lo que posteriormente veríamos conseguir a los chicos de De la Fuente.

La cita futbolística más esperada

Este domingo 19 de julio, se espera la celebración del evento deportivo más esperado del año: la final del Mundial. Por ahora, solo se sabe que España estará presente en este enfrentamiento que decidirá la gloria futbolística del equipo que logre victoria durante esa noche tan señalada. El contrincante está todavía en el aire, la disputa por ese honorable puesto en la final será entre Inglaterra y Argentia en Mercedes Benz Stadium de Atlanta (EEUU) a las 21:00 horas de hoy.

Noticias relacionadas y más

El centro comercial Zoco de Pozuelo de Alarcón - Somosaguas abre sus puertas de lunes a domingo de 09.30 a 00:00 horas. Para esta ocasión, el horario seguirá siendo el habitual, siguiendo la retrasmisión en directo de RTVE hasta el horario de cierre. La población pozoleña tiene la oportunidad de vivir uno de momentos más históricos del deporte español con la máxima emoción y en pantalla grande, acompañado de la multitud y la ovación propia de un evento de este calibre. También se podrá disfrutar de los servicios que el centro comercial ofrece a sus visitantes, como son sus bares y restaurantes.    

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