Bicimad en Pozuelo de Alarcón: este es el mapa de todas las estaciones, las tarifas y normas de funcionamiento

Bicimad es una de las alternativas para el transporte urbano más utilizada entre todas al alcance de los usuarios. Desde hace ya tiempo, los habitantes de Madrid han disfrutado de la accesibilidad que permite el alquiler de bicicletas eléctricas para moverse por la ciudad. Una posibilidad a la que ahora también podrán acceder en el municipio de Pozuelo de Alarcón.

Ante la previsión de un desplazamiento urbano, la forma más ágil y sostenible de realizarlo, es a través el alquiler de una bicicleta eléctrica. Y, ahora, los ciudadanos de Pozuelo podrán acceder a este medio de transporte a través de las 370 unidades operativas en las 30 diferentes estaciones de Bicimad instaladas en la localidad.

Como alquilar las bicicletas y donde ubicarlas

La empresa gestora del servicio, ETM Madrid, ha repartido estratégicamente las estaciones de Bicimad seleccionando los enclaves más adecuados para el usuario, cumpliendo así con criterios de proximidad a espacios y edificios públicos, intercomunicación con otros medios de transporte, además de la cercanía a vías ciclistas que faciliten el trayecto.

En este sentido, se pueden encontrar estaciones de alquiler de bicicletas eléctricas en distintos puntos de la ciudad de Pozuelo. De las 30 estaciones instaladas, 8 de ellas se ubican en Zona Norte y Estación; 11 en Zona Centro y av. de Europa; 8 en Zona Sur; y 3 en la zona de Urbanizaciones. También se puede acceder al mapa y la disponibilidad de bicicletas a través de la App de Bicimad. A través de tu smartphone, podrás saber que estaciones están más solicitadas y en cuales hay más bicicletas disponibles en alquiler según en el color en el que aparezcan: verde significa baja ocupación, azul media ocupación, y rojo alta ocupación; si la estación aparece en color gris significa que esa estación no está operativa.

Una vez que ya ubicado en la estación de Bicimad, ahora toca desanclar la bicicleta. Este proceso se realiza con la lectura del código QR que se encuentra en cada una de las bicicletas, siempre a través de la aplicación de Bicimad y con el smartphone conectado a datos móviles. También hay que estar registrado y disponer una tarjeta de Bicimad, aunque también sirven las tarjetas de transporte asociadas a Mpass.

Mapa de estaciones de Bicimad ubicadas en Pozuelo de Alarcón / EMT Madrid

Muévete por la ciudad por solo 50 céntimos

El servicio de alquiler de bicicletas eléctricas ofrece dos modalidades de pago: el Contrato Básico (pago por uso) y la Tarifa Plana Mensual de 10 euros. Con el Contrato Básico, el costo es de 0,50 euros los primero 30 minutos de uso, pasado el umbral de 30 minutos se efectúa un cargo de 0,50 euros más, 1 euro en total.

Con la Tarifa Plana Mensual de 10 euros, los primeros 30 minutos son gratuitos y, una vez pasado el umbral de los 30 minutos, se efectúa un cargo de 0,50 euros. Independientemente del plan al que se esté suscrito, los viajes que superan los 60 minutos tienen un recargo de 3 € por cada media hora adicional.

Una vez finalizado el trayecto, buscar una estación donde depositar la bicicleta

Para concluir el trayecto, es necesario depositar la bicicleta alquilada en cualquiera de las estaciones instaladas en el municipio, y anclarlas de nuevo de manera correcta. Para poder poner el contador del tiempo de nuevo a cero, solo hay que seguir un procedimiento muy sencillo y rápido.

En primer lugar, identificar una plaza libre en la estación para proceder al anclaje. Para ello, hay que posicionar la bicicleta frontalmente al ancla y presionar hacia delante. Después, una luz verde indicará que ha sido correctamente anclada. También ser verá reflejado en la aplicación móvil, el contador de tiempo y de distancia recorrida se podrán a cero, solo aparecerá una batería siendo recargada.