Pozuelo repartirá dados antidroga en sus fiestas para prevenir casos de sumisión química

Las fiestas del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, en honor a Nuestra Señora del Carmen, ya han comenzado. Lo han hecho en este miércoles y se extenderán hasta el sábado, siendo el festivo local el jueves, con varios eventos programados como la actuación de Hermanos Martínez en el escenario del Parque Prados de Torrejón.

Y volverán a ser unas fiestas seguras gracias a la iniciativa que han tomado desde el Ayuntamiento: han puesto en marcha una experiencia piloto para combatir posibles casos de sumisión química. El viernes y sábado, coincidiendo con los días de mayor afluencia, se repartirán más de un centenar de dados antidroga, similares a cubitos de hielo, que detectan la presencia de estupefacientes como GHB o éxtasis líquido, burundanga, MDMA o derivados de barbitúricos. "Además, esta decisión sirve también como medida disuasoria ante posibles agresores", explican desde el Consistorio pozuelero.

¿Cómo funciona este cubito antidroga?

El cubito antidroga consta de un polímero superabsorbente que, al detectar sustancias estupefacientes, en apenas unos segundos convierte el líquido en una gelatina densa que impide beberlo y que desactiva dichas sustancias. Además, la bebida cambia de color, pasando a un tono azul con sabor amargo y desagradable. Por lo que la señal es doble para los vecinos que vayan a las fiestas: si la bebida pasa a ser densa o cambia de color, alerta.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha puesto en marcha este proyecto junto con la empresa Narxcup, que han sido los que han patentado este sistema eficaz contra la sumisión química. Como explica el pozuelero Santiago Marquina, socio y director de desarrollo de negocio de esta empresa, ya son muchos los ayuntamientos y otras instituciones de todo tipo, como festivales de música, que se han interesado por este producto.

Para todos aquellos que les interese recoger estos dados, se podrá este viernes y sábado en la carpa instalada en el Parque Prados de Torrejón, donde los jóvenes también podrán participar en juegos y pruebas sobre prevención del alcohol y otras sustancias.

La tercera teniente de alcalde y titular del área de Fiestas, Almudena Ruiz, ha explicado que "ya somos la ciudad más segura de toda la región y lo queremos seguir siendo también en nuestras fiestas. Por eso vamos a probar este método tan sencillo como eficaz para evitar situaciones que, aunque muy infrecuentes en Pozuelo, nos obligan a hacer todo lo posible para garantizar la máxima seguridad de nuestros vecinos".

España registra al año más de 300 agresiones sexuales con sumisión química desde 2022

Es la cruda realidad. El Ministerio del Interior registra más de 300 agresiones sexuales al año, y el mayor pico tuvo lugar en 2022, cuando hubo 315 denuncias, casi cinco veces más que el año anterior, cuando hubo 65. Y por ello es una gran iniciativa la tomada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, para que todos sus vecinos se sientan seguros en sus fiestas del Carmen. Porque las fiestas están para disfrutar, y no para estar atemorizados. Con todo esto será más posible.